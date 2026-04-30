Перший у світі серійний безпілотний дозаправник ВМС США злетів у повітря

Перший серійний безпілотник ВМС США MQ-25A Stingray над південним Іллінойсом під час успішного двогодинного першого польоту 25 квітня 2026 року / Фото: Boeing

Модель MQ-25A Stingray виробництва Boeing здійснила перший політ, повідомила компанія у своєму прес-релізі цього тижня. Автономний безпілотний заправник виконав рулювання, злетів, приземлився та відпрацював кілька команд під час двогодинної демонстрації.





Це один із чотирьох дослідно-конструкторських зразків, що будуються для ВМС з метою перекласти на безпілотники місії дозаправки, які нині виконують винищувачі F/A-18 Super Hornet у майбутніх конфліктах. Представник компанії перенаправив запит щодо затримок до ВМС.

Програма MQ-25 передбачає виготовлення 76 літаків. Чотири з них — дослідно-конструкторські моделі, ще п’ять — демонстраційні зразки системи, згідно з бюджетом ВМС. У 2027 році флот запитує $771 млн на придбання трьох таких безпілотників.

“MQ-25 стане першою реальною перевіркою інтеграції безпілотних систем із пілотованими в надзвичайно складному середовищі авіаносця — і одночасно закладе основу для майбутніх проєктів бойових безпілотних крилатих машин, що розробляються спільно з Корпусом морської піхоти та ВПС”, — підкреслив контрадмірал Майкл Доннеллі, директор відділу авіаційних озброєнь у штабі начальника морських операцій.

MQ-25A Stingray спочатку мав досягти початкової боєздатності (IOC) у 2024 році. Потім термін перенесли на 2026-й, потім — на 2027-й. А бюджетні документи ВМС, оприлюднені цього тижня, свідчать, що перший літак тепер очікується в строю приблизно на п’ять років пізніше від початкового дедлайну.





“Остання прогнозована дата IOC для MQ-25 — лютий 2029 року, і програма продовжує шукати можливості для мінімізації додаткових ризиків зриву графіка”, — йдеться в бюджетних документах ВМС. Флот не надав негайного коментаря щодо затримок.

Тестовий прототип MQ-25 здійснив перший політ ще у 2019 році й відтоді дозаправив у повітрі F/A-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye та F-35C Lightning II, відповідно до сайту компанії. Внутрішні звіти Міністерства оборони зафіксували багаторічні проблеми програми: вплив COVID-19 на постачальників Boeing, конструктивні недоліки літака та проблеми з якістю. Контрадмірал Тоні Россі, керівник програми безпілотної авіації та ударних озброєнь ВМС, назвав цю подію “знаковим досягненням” у прес-релізі.

“Цей політ демонструє наш прогрес у забезпеченні палубного заправного потенціалу, який суттєво розширить радіус дії та вогневу потужність нашого флоту”, — заявив Россі.

Минулого тижня генеральний директор Boeing Келлі Ортберг анонсував перший політ під час звіту компанії за перший квартал і зазначив, що не очікує додаткових коригувань витрат за програмою.

“Ми на крок ближче до надання цього безпрецедентного потенціалу, який дозволить США і далі проєктувати силу по всьому світу”, — сказав Ортберг. “Загалом я задоволений прогресом наших оборонних програм розробки, і жодних суттєвих коригувань кошторису завершення не передбачається.”

Boeing та ВМС проводять додаткові льотні випробування в Іллінойсі на аеродромі MidAmerica St. Louis Airport, а потім планують перенести демонстрації до Авіаційної станції ВМС Патаксент-Рівер у Меріленді для відпрацювання посадки на авіаносець.

Що таке MQ-25 і чому він важливий

MQ-25 Stingray виріс із програми UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike) — спочатку його планували як стелс-ударний літак, здатний прориватися крізь ворожу ППО.

Проте концепцію переглянули: з’явилася нова програма CBARS (Carrier-Based Aerial-Refueling System), і основним завданням стала дозаправка в повітрі. Нині від 20 до 30 відсотків парку F/A-18 Super Hornet витрачаються на роль танкерів, а не виконують бойові завдання — саме цю проблему і покликаний вирішити Stingray.

У червні 2021 року MQ-25 став першим безпілотним літальним апаратом в історії, який дозаправив інший літак у повітрі. На відміну від тестового прототипу T1, виробнича версія MQ-25A відповідає військовим оперативним специфікаціям: вона оснащена відсіками для корисного навантаження, інтегрованою електрооптичною/інфрачервоною турельною системою для розвідки та спостереження, складними крилами для зберігання на палубі авіаносця, посиленим шасі для катапультного старту й аерофінішерної посадки, супутниковим зв’язком та захисним покриттям від корозії в умовах морського середовища.

Джерело: Defence One