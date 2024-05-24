«Нова пошта» тепер доставляє відправлення між країнами Європи – вага до 100 кг, термін від 2-х днів

Бренд Nova Post, під яким «Нова пошта» працює в Європі, запровадив нову послугу для клієнтів за кордоном. Відтепер можна робити відправлення не лише з країн Європи в Україну і навпаки, а також пересилати документи, посилки чи вантажі до 100 кг й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post.

Між країнами Європи Nova Post доставляє відправлення у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами. Послуга з доставки посилок між країнами Європи доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами становить від 2-х днів.

На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію – 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром.

Для оформлення міжнародних відправлень також доступні цифрові інструменти: мультимовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур’єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункта видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.

Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених до перевезення товарів треба:

відвідати сайт https://novapost.com/,

обрати країну, з якої буде відбуватись відправка,

перейти у розділ Міжнародна доставка,

обрати розділ Відправити в інші країни.

Детальніше про доставку з України в Європу та тарифи можна дізнатись за посиланням.