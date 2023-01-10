Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post — для відправлень вагою до 1000 кг

«Нова пошта» повідомила про відкриття у Варшаві першого вантажного відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг. Це означає, що українці у Польщі за потреби відправляти та отримувати з України масивні відправлення до 1000 кг, а не тільки компактні посилки та документи.

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Це можуть бути як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції, які наразі звільнені від мита та податку на розмитнення. Доставлення як завжди можливе до будь-якого вантажного відділення «Нової пошти» в Україні або ж на адресу отримувача.

Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta,

94, 01-102, Warszawa. Термін доставлення вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів. Тарифи на доставку в Польщу та дозволені речі для пересилання за кордон можна переглянути за посиланням.

Загалом у 2022 році «Нова пошта» за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням. Раніше лідер експрес-доставки в Україні також планував відкрити відділення в Німеччині та Чехії.