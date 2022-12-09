Безмитне ввезення Starlink/генераторів та зберігання пального без ліцензії закріплять на рівні закону. Допоможе уникнути проблем на митниці та штрафу

Незабаром очікується ухвалення двох законопроєктів з важливими змінами в Податковий та Митний кодекси, які остаточно врегулюють два нагальні питання: безмитне ввезення Starlink, генераторів та іншого обладнання, а також зберігання пального без ліцензії. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, який входить до робочої групи з розробки документа.

В Україні, як відомо, Starlink, генератори та інше обладнання звільнили від ПДВ та мита через «ковідну» постанову Кабміну, з усіма проблемами на митниці. Як ми вже зазначали в попередніх матеріалах, насправді пільги поширюються не тільки на юридичних осіб, а й на фізичних осіб, проте через наявні законодавчі колізії (постанова Кабміну має недостатню юридичну силу, якщо порівнювати з законами) митниця не завжди йде назустріч громадянам. Саме тому готуються зміни в законодавство, зокрема до Податкового та Митного кодексів. Це дозволить остаточно усунути колізії для громадян та бізнесу.

Йдеться про законопроєкти #8196 та #8197 — обидва ці документи парламент підтримав за основу минулого тижня.

Що саме хочуть змінити

Звільнення від ПДВ та мита безпосередньо генераторів, акумуляторів та Starlink, зокрема і для фізичних осіб — щоб не було більше проблем на митниці. Ввозити їх дозволять у будь-який із доступних способів — навіть для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Без додаткових вимог сертифікатів чи інших бюрократичних перепон.

Можливість зберігати пальне для генераторів без ліцензій на час воєнного стану закріплюється на рівні закону. Уряд наполягає на зберіганні до 2000 літрів, а все що більше цього ліміту — треба буде повідомляти податкову по декларативному принципу.

За українським законодавством, для зберігання пального для власних потреб в період воєнного стану бізнес, зокрема кав’ярні та коворкінги, повинен мати ліцензію — інакше йому загрожує штраф у розмірі 500 тис. грн. Українцям дозволяється лише зберігати пальне у споживчій тарі до 5 літрів. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев днями заявив, що штрафів за зберігання пального без ліцензії в зимовий період суб’єктам господарювання в Україні не буде. Це і є ті самі законодавчі зміни, які він анонсував напередодні.

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За планом, вже у понеділок їх передадуть до профільного комітету Ради, а протягом наступного тижня винесуть на голосування. Що ж, це дуже гарна новина, яку можна лише вітати. Сподіваємося, що зміни внесуть якомога швидше і в українців більше не буде жодних проблем з безмитним ввезенням Starlink та генераторів чи зберіганням пального без ліцензії в розумних межах.