«Нова пошта» запускає безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли (так, є певні умови )

Схоже, «Нова пошта» міцно взялася за онлайн-покупки — додатково до оновленого «Сейф-сервісу» для протидії шахрайським схемам зі сплатою наперед та захисту продавців компанія запустила ще один, чия назва («Легке повернення») говорить сама за себе.

Умови

Нова послуга забезпечує безплатне повернення документів або товарів (до 30 кг) із замовлення продавцю протягом 14 днів після отримання посилки. Є кілька умов, на які варто зважати: послуга не розповсюджується на вантажні відправлення — для них діють звичайні тарифи. Окрім того, перед відправленням посилки покупцю обов’язково потрібно зв’язатися із продавцем та все узгодити, а саме: домовитися про повернення товару та коштів. Саме доставка безкоштовна, проте за виклик кур’єра (якщо це знадобиться) доведеться доплатити.

Сервіс «Легке повернення» може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Деякі товари не підлягають поверненню згідно із законодавством — наприклад, ліки, білизна тощо.

Як скористатись

Сервіс «Легке повернення» доступний тільки у мобільному додатку та в онлайн-кабінеті на сайті «Нової пошти». Компанія створила покрокову інструкцію, щоб максимально полегшити доступ та використання нового сервісу — вона доступна як текстом, так і картинкою (наводимо нижче).

Щоб скористатися послугою «Легке повернення», потрібно виконати наступні дії:

увійти до розділу «Мої відправлення» та обрати отриману посилку із товаром, який потрібно повернути;

у рядку «Керувати посилкою» вибрати сервіс «Легке повернення»;

зазначити причину повернення товару із запропонованого переліку;

з апакувати відправлення та відправте товар на вказану адресу отримувача із відділення, поштомату або кур’єром;

апакувати відправлення та відправте товар на вказану адресу отримувача із відділення, поштомату або кур’єром; після створення експрес-накладної на повернення створена більше не можна змінити адресу повернення та ім’я отримувача.

Детальні умови послуги «Легке повернення» можна дізнатися на сайті компанії.