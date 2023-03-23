Нова пошта запустила оновлений «Сейф-сервіс» у додатку — безплатна зворотна доставка у разі відмови покупця від товару

«Нова пошта» повідомила про запуск оновленого «Сейф-сервісу» для безпечних та зручних онлайн-покупок. Відтепер покупцю не потрібно вносити 100-200 грн передплати на карту продавця, а продавець отримує безплатну зворотну доставку у разі відмови від товару. Фактично це аналог сервісу «OLX Доставка».

Як працює та які умови

«Сейф-сервіс» надає фінтех-компанія «НоваПей», що входить до групи компаній «Нової пошти». Послуга надається виключно через мобільний додаток «Нової пошти» — після оплати товару в додатку за попередньо створеною накладною кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. Кошти перераховуються продавцю на картку вже після огляду та фактичного отримання посилки. Якщо товар не підійшов і покупець відмовився, посилка повертається назад до продавця безплатно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві. Дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними, зазнають у «Новій пошті» без подробиць.

Посилка, оформлена через «Сейф-сервіс», може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти – покупцю, а угоду буде скасованою.

Як скористатися (покрокова інструкція)

Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку Нової пошти. У розділі Додаткові послуги продавець обирає та натискає Сейф-сервіс. Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Він має 2 доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти. Щойно посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку. Якщо забирає замовлення – за 30 хвилин кошти за товар перераховуються на картку продавця. У разі відмови від посилки, вона повертається безплатно продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повертаються покупцю на рахунок.

Скільки коштує

Для продавців «Сейф-сервіс» безплатний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня діятиме акційний тариф 20 гривень, незалежно від вартості посилки.