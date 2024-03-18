Нова рука: українські біонічні протези Esper Hand дозволяють користуватись паяльником та збирати дрони — відео Мінцифри

Поранений військовий ЗСУ Микола після лікування в США отримав біонічний протез українського виробництва Esper Hand, котрий дозволив йому приєднатися до програми збирання дронів вдома. Відео того, як чоловік працює, оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На записі боєць вправно тримає паяльник та користується ним, бере новою рукою невеликі деталі та робить інші точні дії. Протез функціонує майже так само, як і звичайна кінцівка та дозволяє займатися такою точною справою, як збирання дрона. Особливістю руки Esper Hand є можливість навчання. З часом керування протезом покращується, він більш вправно реагує на дії.

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До повномасштабного вторгнення Микола був звичайним електриком, він лагодив павербанки, лампи та інші побутові прилади. Розумний протез дозволив йому повернутися до звичної роботи після поранення, тільки тепер він збирає дрони.

На фронті Микола був коригувальником, а згодом навідником артилерії у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Він воював на Донецькому напрямку, доки не був поранений. П’ятигодинна затримка з евакуацією призвела до страти кінцівки у січні 2023 року.

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