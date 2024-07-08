OnlyFans для роботи — поліція вимагає повний безплатний доступ для розкриття злочинів

Слідчі вважають, що платформа OnlyFans, яка в основному використовується працівниками секс-бізнесу, може занижувати кількість матеріалів із сексуальним насильством над дітьми (CSAM) на сайті. По суті, правоохоронці кажуть, що індивідуальні системи оплати, які творці використовують для отримання грошей, заважають їм отримати точнішу картину ситуації та розкривати злочини.

«Це не просто платний доступ, — сказав директор судово-медичних консультантів Magnet Forensics Трей Амік. «Це платний доступ для кожного учасника. Крім того, надзвичайно важко отримати вміст, який розміщено за платним доступом OnlyFans».

Такої ж думки дотримується й слідчий з питань експлуатації дітей Метт Річардсон:

«Дійсно важко знати конкретно або точно, скільки там є».

За інформацією Reuters, з 30 розглянутих справ, пов’язаних із CSAM на OnlyFans, більш ніж половина закінчилися арештами, а три закінчилися кримінальними вироками.

Водночас в OnlyFans кажуть, що допомагають боротися з сексуальною експлуатацією дітей на платформі. За словами представника OnlyFans, Національний центр для зниклих і експлуатованих дітей (NCMEC), некомерційна організація, заснована Конгресом у 1984 році, має «повний доступ». Компанія також навмисно надає поліції більшість даних, включаючи контент і прямі повідомлення.

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Однак це стосується лише облікових записів, щодо яких триває активне розслідування. Виявилось, що будь-які інші облікові записи, які не отримали звинувачень, залишатимуться за платним доступом. У звіті BBC за 2021 рік було виявлено, що підлітки використовували підроблені документи для створення облікових записів на OnlyFans.

Це досить важка дилема. З одного боку, вкрай важливо захистити дітей від сексуальної експлуатації. З іншого боку, надання правоохоронним органам вільного доступу до сайту, де користувачі платять за хтивий контент, створює явні проблеми для конфіденційності — і залишається тільки здогадуватися, чи будуть поліцейські справді використовувати доступ у суто професійних цілях.

Джерело: futurism