Оновлення Stardew Valley 1.6 побило рекорд з кількості одночасних гравців у грі у Steam – понад 146 тис.

Гра Stardew Valley отримала масштабне обновлення. Версія 1.6 лише за 24 години після свого виходу на ПК підняла популярність гри до приголомшливих висот. Згідно з даними SteamDB, цей затишний симулятор фермерства досяг показника в 146 159 одночасних гравців у Steam, побивши попередній рекорд гри.

Попередній максимум Stardew Valley з кількості одночасних гравців у Steam був досягнутий ще в січні 2021 року, незабаром після випуску оновлення 1.5. Тоді гра привернула увагу у 94 875 користувачів. Що цікаво, новий рекорд також вищий за показники кількості одночасних гравців для нової популярної гри Palworld, продемонстровані за останній тиждень. Це досить вражаючий результат для інді RPG майже десятирічної давності. Розробник Ерік «Concerned Ape» Бароне оприлюднив деякий вміст нового оновлення 1.6 на X напередодні вчорашнього випуску патча, що, ймовірно, допомогло залучити нових та існуючих шанувальників до гри.

Серед найцікавіших нововведень оновлення Stardew Valley 1.6 можна назвати велику нову ферму Meadowlands, оптимізовану для розведення тварин, можливість переміщення ферми на нове місце, нових домашніх тварин (включно з черепахами та новими породами котів/собак) і підтримку кількох домашніх тварин, а також чимало нових NPC з діалогами. Також розробник підготував кілька сюрпризів ─ він не додав деякі нові можливості в примітки до виходу Stardew Valley 1.6. Тому ці сюрпризи можна відкрити лише під час гри.

Оновлення Stardew Valley 1.6 наразі доступне в Steam та GOG. Також вже вийшов патч 1.6.1 для виправлення кількох помилок. Однак розробник не оголосив, коли оновлення буде готове для консолей і мобільних пристроїв. Нині гра Stardew Valley продається зі знижкою за ціною $11,99 (183 грн у Steam).

Джерело: The Verge

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