Оновлення Telegram: нові профілі з музикою, редактор наліпок та багато іншого

Telegram робить подарунки, наліпки й музику ще більш персональними

У свіжому оновленні Telegram з’явилося кілька додаткових функцій та можливостей. Тепер можна додати музику в профіль, вибрати головну вкладку у своєму профілі, ставити особливі теми для чатів із подарунками та допомагати друзям покращувати їхні подарунки.

Музика у профілі

Тепер будь-яку пісню з ваших чатів можна прикріпити до профілю. У медіаплеєрі достатньо натиснути “Додати до профілю”. Пісня одразу з’явиться під вашим фото у вигляді акуратної панелі.

Якщо ви додасте кілька треків, Telegram автоматично збере їх у плейлист. Щоб зберегти музику, можна ще вибрати потрібний трек і натиснути Зберегти в… > Профіль.

Новий мінізастосунок для наліпок

Раніше керувати наборами наліпок і створювати їх можна було через бота @Stickers. Тепер для цього є окремий мінізастосунок. Він дозволяє малювати власні наліпки чи емоджі, збирати їх у набори та навіть дивитися статистику, наскільки часто їх використовують.

Усі користувачі можуть створювати свої ілюстрації та ділитися ними завдяки відкритій платформі для наліпок і емоджі.

Оновлений профіль на Android

Після проведення конкурсу дизайнерів профілі користувачів Telegram на Android отримали новий вигляд. З’явились анімації при прокручуванні — такі самі вже були на iOS.

Вкладка профілю за замовчуванням

Тепер можна обрати, яка вкладка відкриватиметься першою, коли хтось заходить у ваш профіль. Це зручно, якщо хочете зробити акцент на своїх збережених історіях чи подарунках.

Щоб налаштувати вкладку, відкрийте Налаштування > Мій профіль, затисніть потрібну вкладку й виберіть “Зробити основною”.

Теми з подарунками

Ще з 2021 року в Telegram можна було ставити теми на окремі чати. Тепер розробники додали нові динамічні шпалери, які прив’язані до подарунків. Якщо ви маєте такий подарунок, зможете зробити з нього унікальну тему для будь-якого особистого чату.

Кожен подарунок відкриває одну тему. Її стиль залежить від моделі й фону самого подарунка. Зараз це працює для Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Cap та Heart Locket.

Як покращувати подарунки друзям

Тепер можна скидати друзям зірки, щоб вони могли безплатно покращити свої подарунки. Це корисно, якщо у них не вистачає зірок чи вони навіть не знали, що подарунок можна зробити колекційним.

З’явився новий фільтр “Покращувані” — з ним легко знайти ті подарунки, які можна прокачати. А кнопка “Покращити наступний” дозволяє швидко прокачувати їх один за одним. Щоб сам процес розпакування був цікавішим, дизайнери додали нові анімації з ефектом напруги.

Вартість подарунка

Тепер у Telegram можна подивитися орієнтовну ціну перепродажу будь-якого подарунка. Це окреме поле “Вартість” у характеристиках. Його можна розгорнути й подивитися додаткову статистику, наприклад середню ціну інших предметів з тієї ж колекції.

Отже, з цим оновленням Telegram робить подарунки, наліпки й музику ще більш персональними. А користувачі отримують більше способів налаштувати профіль “під себе”.

Блокування Telegram: ВНЗ Києва почали обмежувати доступ до месенджера у своїх мережах

Джерело: Telegram

