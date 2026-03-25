25.03.2026

У Великій Британії тестують заборону соцмереж для підлітків

Олександр Федоткін

Уряд Великої Британії запустив низку пілотних проєктів за участю сотень сімей, присвячених забороні на використання соцмереж, пов’язаній з цим комендантській годині та обмеженням.


Метою проєктів є оцінка впливу обмежень з використання соцмереж на дітей та підлітків, включаючи сон, сімейне життя та навчання. За даними британських урядовців, близько 30 тис. батьків відгукнулись на консультації з питань цифрового добробуту дітей.

Різні пілотні проєкти реалізовуватимуться у будинках 300 підлітків протягом шести тижнів. Перевірятиметься, як різні обмеження впливають на повсякденне життя юнаків. Кожна з сімей-учасниць отримає один з чотирьох варіантів обмежень.

Першу групу батьків навчать використовувати батьківський контроль для видалення або повного відключення доступу до низки месенджерів та соцмереж, імітуючи домашню заборону на їхнє використання. Друга група батьків запровадить заборону на використання власними дітьми найпопулярніших соцмереж, включно з Instagram, TikTok та Snapchat, на одну годину на день. 


Третя група — введе повну заборону на використання соцмереж дітьми з 21:00 до 7:00. Дітям даватимуть змогу користуватись соцмережами лише на кілька годин після школи. Четверта, контрольна група батьків дозволятиме дітям користуватись соцмережами як і раніше.

Для оцінки ефективності з батьками проводитимуться інтерв’ю на початку та наприкінці проєктів. Це дозволить урядовцям зрозуміти, який вплив на життя дітей мало обмеження з використання соцмереж, зокрема, відносини у родині, успішність в школі та сон.

Батьків також питатимуть про труднощі, з якими вони стикались у спробах контролювати доступ власних дітей до соцмереж, наприклад про налаштування батьківського контролю та способи, якими підлітки намагались його обходити.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ розкритикував повсюдну заборону на використання соцмереж дітьми. В організації заявляють, що діти мають право на безпечний доступ до соцмереж через покращення дизайну платформ та посилену модерацію контенту. Фонд попередив, що заборони на користування соціальними мережами можуть підштовхнути дітей до перебування в нерегульованих, менш безпечних середовищах.

Раніше ми писали, що у Франції заборонили соцмережі до 15 років і телефони у школах. Першою демократичною країною, яка ввела подібні обмеження, була Австралія. Ухвалений закон заборонив дітям до 16 років використовувати соцмережі, включно з Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch та Kick.

Джерело: Neowin

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
