Oura випустила керамічні смарткільця Ring 4: від $500, чотири кольори і зарядний кейс

Катерина Даньшина

Керамічні Oura Ring 4

Замість анонсу п’ятого покоління смарткілець Oura Ring, компанія представила “керамічні версії” Ring 4. Вони коштують від $500 і будуть доступні в чотирьох кольорах: Midnight (темно-синій), Petal (рожевий), Tide (м’ятно-зелений) та Cloud (білий).

Цікаво, що новий керамічний матеріал, який Oura використала для “довговічності”, фактично збільшив вагу і розміри: Oura Ring 4 Ceramic важить 5-8 г залежно від розміру порівняно з 3-5 г для титанової версії, тоді як товщина керамічного кільця збільшилася до 3,51 мм порівняно з попередніми 2,88 мм.

З плюсів, керамічне покриття стійкіше до пошкоджень, з мінусів — воно може перейняти барвник з інших речей. Слід зазначити, що внутрішня частина керамічного кільця все ще виготовлена з титану.

Кольори керамічних Oura Ring 4

Керамічне Ring 4 зберігає водонепроникність на глибині до 100 метрів та пропонує 5-8 днів роботи на одному заряді. Тим часом застосунок Oura тепер пропонує підтримку двох і більше кілець.

Керамічні версії трохи товстіші та важчі за титанові Oura Ring 4

Серед функцій, типових для смарткільця, доступні датчики пульсу, SpO2 і температури шкіри, а також акселерометр, що може відстежувати рух, поряд з контролем сну та рівня активності. Однак, аби використати усі, знадобиться передплата за $5,99 на місяць

Для американців доступна опція “Панелі здоров’я”, яка дозволяє запланувати аналіз крові в місцевому відділенні Quest Diagnostics. Після отримання результатів користувачі зможуть переглянути приблизно 50 біомаркерів у застосунку, а також проконсультуватися з чатботом Oura Advisor (тести коштують ще $99).

Зарядний кейс до Oura Ring 4 обійдеться в додаткові $100
Зарядний кейс до Oura Ring 4 обійдеться в додаткові $100

Ще одна новинка: зарядний кейс, як додатковий аксесуар за скромні $100. Він постачається у кількох розмірах (відповідних розмірам кільця), заряджає пристрій до 100% за 90 хвилин і витримує 5 повних циклів заряджання. Кейс виготовлений з алюмінію, має індикатор заряджання та роз’єм USB-C. Розміри 5,6 x 5,5 x 1,7 см, а вага 60 г.

Кільце страждань: акумулятор Samsung Galaxy Ring роздувся, власника не пустили в літак, знімали у лікарні

Джерело: Oura, The Verge, Engadget

