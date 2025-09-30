Новини Пристрої 30.09.2025 comment views icon

Кільце страждань: акумулятор Samsung Galaxy Ring роздувся, власника не пустили в літак, знімали у лікарні

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Перстень страждань: батарея Samsung Galaxy Ring роздулася, власника не пустили у літак, знімали у лікарні
Samsung Galaxy Ring з набряклим акумулятором та пальцем / Daniel (Zone of Tech), X

Якщо Samsung Galaxy Ring раптом став погано налазити на палець, це може бути не через зайву вагу. Навіть Саурон такого не робив, а він тямив у перснях та тортурах.

Блогер Daniel (Zone of Tech) повідомив в X про раптове здуття акумулятора його Galaxy Ring, котре спричинило йому не тільки тілесний дискомфорт. Через кільце, яке постраждалий не зміг зняти самостійно, його не пустили на борт літака. Замість приємної авіаподорожі чоловік мав відвідувати лікарню, де перстень зняли з пальця, а потім повернутися у готель, щоб вилетіти вже наступного дня. Іронічно, що під час презентаціїї кільця Samsung обіцяла “покращити ваше самопочуття”.

Користувач вчинив правильно, коли вирішив звернутися до спеціалістів. Перстень зняли не розрізаючи, адже фізичний вплив чи ушкодження могли б пошкодити батарею. Акумулятори, як відомо, чудово горять і навіть вибухають — особливо ті, що вже пошкоджені зсередини. Володар персня міг набути додаткових травм, яких, на щастя, вдалося оминути. Даніель жартує, що навіть радий мати деяку паузу у 47-годинній подорожі через інцидент. “Більше ніколи не носитиму розумний перстень […] Все, що має акумулятор, має бути легкознімним”, — підсумував він.

На наданих фото видно, що перстень на пальці викликам деяке почервоніння та невеликий набряк. Вже після звільнення від “кайданів” власник показав вигляд пристрою. Видно, що акумулятор роздувся не рівномірно, як це буває в телефонах, а в окремих частинах. Ймовірно, так сталося через круглу форму та властивості матеріалів.

Постраждалий не зміг назвати ймовірну причину несправності, але під підозрою опинилася гавайська спека, солона вода, з рештою, й бракований акумулятор. Він також поділився технологією, завдяки якій вдалося зняти перстень: лід, щоб зменшити набряк та спеціальна мазь. Попередні самостійні спроби за допомогою мила або крему для рук не призводили до успіху.

Samsung вже зв’язалася з власником кільця, висловила шкоду з приводу проблеми та запропонувала поспілкуватися приватно. У коментарі з приводу інциденту для сайту 9to5google компанія відповіла наступне:

Спецпроєкти
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

“Безпека наших клієнтів є головним пріоритетом, ми підтримуємо прямий зв’язок з цим користувачем, щоб дізнатися більше про його занепокоєння. Хоча такі випадки трапляються вкрай рідко, існує кілька способів спробувати видалити застрягле кільце, зокрема за допомогою мила та води або зануренням руки в холодну воду. Якщо ці методи не спрацюють, додаткову інформацію можна знайти на нашій сторінці підтримки”.

Кільце-одноразка за $400. В iFixit кажуть, що Samsung Galaxy Ring не підлягає ремонту

Samsung Galaxy Ring був придбаний на початку 2025 року. Це не перший подібний випадок: на Reddit вже є повідомлення про подібне, зокрема, датовані травнем. Крім роздуття користувачі спостерігають відчутне зниження часу автономної роботи.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Пам’ять здорожчає на 30%, і винний ШІ: Samsung підняла ціну на DRAM і NAND, слідом за Micron та SanDisk
Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Samsung представила перший у світі 37" монітор: "5 дюймів можуть змінити повсякденне життя"
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати