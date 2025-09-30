Samsung Galaxy Ring з набряклим акумулятором та пальцем / Daniel (Zone of Tech), X

Якщо Samsung Galaxy Ring раптом став погано налазити на палець, це може бути не через зайву вагу. Навіть Саурон такого не робив, а він тямив у перснях та тортурах.

Блогер Daniel (Zone of Tech) повідомив в X про раптове здуття акумулятора його Galaxy Ring, котре спричинило йому не тільки тілесний дискомфорт. Через кільце, яке постраждалий не зміг зняти самостійно, його не пустили на борт літака. Замість приємної авіаподорожі чоловік мав відвідувати лікарню, де перстень зняли з пальця, а потім повернутися у готель, щоб вилетіти вже наступного дня. Іронічно, що під час презентаціїї кільця Samsung обіцяла “покращити ваше самопочуття”.

Користувач вчинив правильно, коли вирішив звернутися до спеціалістів. Перстень зняли не розрізаючи, адже фізичний вплив чи ушкодження могли б пошкодити батарею. Акумулятори, як відомо, чудово горять і навіть вибухають — особливо ті, що вже пошкоджені зсередини. Володар персня міг набути додаткових травм, яких, на щастя, вдалося оминути. Даніель жартує, що навіть радий мати деяку паузу у 47-годинній подорожі через інцидент. “Більше ніколи не носитиму розумний перстень […] Все, що має акумулятор, має бути легкознімним”, — підсумував він.

Update: – I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌 – was sent to the hospital, as an emergency – ring got removed You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

На наданих фото видно, що перстень на пальці викликам деяке почервоніння та невеликий набряк. Вже після звільнення від “кайданів” власник показав вигляд пристрою. Видно, що акумулятор роздувся не рівномірно, як це буває в телефонах, а в окремих частинах. Ймовірно, так сталося через круглу форму та властивості матеріалів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Постраждалий не зміг назвати ймовірну причину несправності, але під підозрою опинилася гавайська спека, солона вода, з рештою, й бракований акумулятор. Він також поділився технологією, завдяки якій вдалося зняти перстень: лід, щоб зменшити набряк та спеціальна мазь. Попередні самостійні спроби за допомогою мила або крему для рук не призводили до успіху.

Samsung вже зв’язалася з власником кільця, висловила шкоду з приводу проблеми та запропонувала поспілкуватися приватно. У коментарі з приводу інциденту для сайту 9to5google компанія відповіла наступне:

“Безпека наших клієнтів є головним пріоритетом, ми підтримуємо прямий зв’язок з цим користувачем, щоб дізнатися більше про його занепокоєння. Хоча такі випадки трапляються вкрай рідко, існує кілька способів спробувати видалити застрягле кільце, зокрема за допомогою мила та води або зануренням руки в холодну воду. Якщо ці методи не спрацюють, додаткову інформацію можна знайти на нашій сторінці підтримки”.

Samsung Galaxy Ring був придбаний на початку 2025 року. Це не перший подібний випадок: на Reddit вже є повідомлення про подібне, зокрема, датовані травнем. Крім роздуття користувачі спостерігають відчутне зниження часу автономної роботи.