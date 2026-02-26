Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?

Індійський YouTube-блогер Сахіл Кароул зміг заздалегідь отримати новий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra й порівняв його фотоможливості з Apple iPhone 17 Pro Max та Vivo X300 Pro. Необроблені знімки на короткий час з’явилися в Samsung Cloud, але компанія швидко їх видалила. Частину 24-мегапіксельних фото вдалося зберегти до обмежень доступу.

Партнер трансляції ?

Порівняння Samsung Galaxy S26 Ultra з iPhone 17 Pro Max

У тесті брали участь основні камери та телефото модулі (5× у Galaxy S26 Ultra проти 4× в iPhone 17 Pro Max). Знімки демонструють, що Samsung обирає стриману та більш реалістичну передачу кольорів. Це підкреслив і відомий інсайдер Ice Universe.

У кадрі з логотипом готелю iPhone забезпечив значно вищий контраст, тоді як зображення Samsung виглядає ближчим до того, як об’єкт виглядає в реальності. Водночас фото з S26 Ultra може потребувати додаткового редагування, щоб краще “зайти” у соцмережах.

Порівняння Samsung Galaxy S26 Ultra з Vivo X300 Pro

Порівняння з Vivo X300 Pro, оснащеним камерою з оптикою Zeiss, показало ще помітнішу різницю. Імовірно, пристрій працював не в нейтральному режимі Zeiss, а в стандартному Vivid. У цьому режимі X300 Pro формує насичені, контрастні знімки, які Galaxy S26 Ultra не відтворює.

Фактично вибір зводиться до вподобань: Vivo пропонує яскраві фото, готові до публікації в соцмережах без обробки, тоді як Samsung робить ставку на природність кольорів.

Складний червоний

Зйомка вази з червоними декоративними ягодами стала непростим тестом для всіх трьох моделей. У Vivo зображення виявилося занадто яскравим і місцями пересвіченим, а також з розмиттям у певних зонах. Автори тесту відзначили, що найбільш природно сцену передав саме Galaxy S25 Ultra.

Новий режим 24 МП

Окремо перевірили новий 24-мегапіксельний режим S26 Ultra проти 12 МП у S25 Ultra. При збільшенні 24 МП демонструє очевидну перевагу в деталізації. Алгоритми ШІ також допомагають зробити кадр різкішим і менш шумним. Водночас фото з S25 Ultra виглядає більш природним і менш “обробленим”.

Варто врахувати, що програмне забезпечення в цьому зразку Samsung Galaxy S26 Ultra може ще не бути фінальним, адже комерційна версія пристрою вийде 11 березня.

Джерело: notebookcheck

Партнером текстової трансляції ITC виступає Comfy — безумовний лідер ринку з продажу техніки в Україні. Бонусом: ті, хто залишать свої контакти у формі на сайті компанії, отримають додаткову вигоду в 1500 грн.