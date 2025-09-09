Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099

Apple iPhone 17 Pro

Apple анонсувала iPhone 17 Pro і Pro Max, топові моделі у своїй новій лінійці iPhone 17, поряд зі звичайним iPhone 17 та “надтонким” iPhone Air.

Версія Pro повертається до алюмінієвого корпусу із захисним покриттям Ceramic Shield з обох сторін, має найбільший акумулятор серед усіх iPhone (кажуть, що заряду має вистачити на 39 годин відтворення відео) та може похвалитися тим, що Apple називає “плато камери” на задній панелі — найбільш очевидна цьогорічна зміна поряд з “кричущим” мандариновим, чи то помаранчевим кольором. Це плато простягається далі по корпусу, а не включає виключно об’єктиви. Дизайн дещо нагадує широку панель камери на телефонах Google Pixel. Що ж, на черзі Samsung з лінійкою S26.

Камера в Pro все ще потрійна, але є одне суттєве оновлення: вперше моделі оснащені 48-мегапіксельними сенсорами на всіх трьох камерах. Телеоб’єктив отримав покращення роздільної здатності, на 56% більший сенсор і може забезпечити 8-кратний оптичний зум. Селфі-камера пропонує новий 18-мегапіксельний сенсор, який використовує Center Stage для динамічного кадрування кожного фото. Що стосується відеозйомки, то iPhone 17 Pro додає підтримку запису ProRes RAW та Genlock.

Як і новий Air, iPhone 17 Pro і Pro Max працюють на чіпі A19 Pro, який нібито пропонує “обчислювальну потужність рівня MacBook Pro”, і мають випарну камеру для кращого охолодження.

Обидві моделі отримали по 12 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ вбудованої пам’яті, але вперше Pro Max пропонується у версії до 2 ТБ.

6,3-дюймовий Pro та 6,9-дюймовий Pro Max доступні у трьох кольорах: срібному, синьому та помаранчевому.

Вартість iPhone 17 Pro стартує від $1099, Pro Max — від $1199. Попередні замовлення відкриваються цієї п’ятниці, а повноцінні продажі стартують 19 вересня.