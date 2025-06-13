Перший в історії погляд на південний полюс Сонця — фото Solar Orbiter

NASA’s Parker Solar Prob

Європейське космічне агентство (ESA) 11 червня опублікувало перші в історії знімки південного полюсу Сонця, зроблені космічним апаратом Solar Orbiter.

Зазначається, що фото були зроблені 23 березня і демонструють Сонце з ракурсу, який до цього ніколи не спостерігався ні людиною, ні жодним космічним апаратом. Останні кілька місяців Solar Orbiter знаходився нахиленим на 17 градусів нижче сонячного екватора з метою вперше сфотографувати південний полюс Сонця.

Отримані зображення охоплюють південний полюс Сонця у широкому діапазоні видимих та ультрафіолетових довжин хвиль. Для цього Solar Orbiter використав близько 10 приладів, які знаходяться в нього на борту. Йому вдалось сфотографувати заплутані клубки магнітного поля, високошвидкісний рух потоків плазми.

У ESA зазначають, що отримані фото допоможуть протягом найближчих років покращити розуміння механізмів утворення сонячного вітру, космічної погоди та 11-річного циклу нашої зірки. Наразі, коли Сонце знаходиться на піку своєї активності, особливий інтерес становлять магнітні вимірювання, отримані за допомогою приладу Polarimetric and Helioseismic Imager.

Створені за допомогою Polarimetric and Helioseismic Imager карти магнітного поля Сонця демонструють дещо незвичне: тоді як більшість магнитів мають чіткий північний та південний полюси, на південному полюсі Сонця діють магнітні поля як північної, так і південної полярності. Астрономи з ESA вважають, що це тимчасове явище, яке свідчить про наближення інверсії магнітного поля, яка відбувається раз на 11 років. Це означає, що сонячний максимум буде поступово переходити до мінімуму. Наступний сонячний мінімум має відбутись приблизно через 5-6 років. Тоді полюси нашої зірки демонструватимуть лише одну магнітну полярність.

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Протягом найближчих років Solar Orbiter матиме змогу ще кілька разів перевірити прогнози космічної погоди. За підтримки гравітаційного тяжіння Венери Solar Orbiter продовжить нахиляти свою орбіту далі від сонячного екватора, досягнувши нахилу в 24 градуси в грудні 2026 року і колосальних 33 градусів в червні 2029 року. Ці дані змінять наше розуміння магнітного поля Сонця, сонячного вітру та сонячної активності.

Джерело: LiveScience