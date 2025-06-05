Новини Наука та космос 05.06.2025 о 19:17 comment views icon

Сонце стало схожим на рибу-краплю з мема — корональна діра формує «обличчя» та сонячний вітер у бік Землі

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Сонце стало схожим на рибу-краплю з мема — корональна діра формує «обличчя» та сонячний вітер у бік Землі

Гігантська корональна діра на Сонці, схожа на рот, розміром приблизно як п’ять Юпітерів, викидає гарячі потоки сонячного вітру у бік Землі.

У цій області щільність і температура плазми нижчі, а силові лінії магнітного поля відкриті, що дозволяє потокам сонячного вітру прямувати у космос. Якщо дивитись на Сонце в оптичному діапазоні довжин хвиль, то нічого не побачиш. Однак в ультрафіолетовому світлі корональні діри виглядатимуть, як великі, схожі на порожнечі, чорні плями.

Наразі розміщення корональних дір на Сонці нагадує обличчя з широкою, схожою на рот дірою у південній півкулі і двома схожими на очі плямами у північній. Кожна з цих північних плям розміром приблизно з Юпітер. І всі три регіони викидають у Сонячну систему потоки частинок та плазми. Сонячний вітер, який викидають ці корональні діри, може викликати геомагнітні бурі на Землі. Це відбувається, коли частинки сонячного вітру стикаються з магнітосферою нашої планети. 

Так виглядало Сонце станом на 4 червня/NASA

Однак ці геомагнітні бурі не такі сильні як ті, які виникають через корональні викиди маси на Сонці. На відміну від сонячних спалахів, під час яких магнітна енергія, накопичена в активних областях на Сонці, реалізується переважно як електромагнітне випромінювання, під час корональних викидів маси ця енергія витрачається на прискорення величезних мас речовини.

У кожному корональному викиді маси може міститися до 10 млрд тонн речовини, яка летить у космосі із середньою швидкістю 400 км на секунду, у разі надшвидких викидів — до 2 тис. км/с. Такі викиди можуть викликати полярні сяйва, магнітні бурі, порушення в роботі електрообладнання, погіршення радіозв’язку. 

За інформацією метеорологічної служби Великої Британії, наступне, ймовірне, посилення сонячного вітру відбуватиметься у південній півкулі. Однак ймовірність цього низька і у будь-якому разі не матиме значного впливу на Землю.

Потужна геомагітна буря класу G4 вирувала на Землі 1-2 червня після тривалого сонячного спалаху M8.1 з активного регіону 4100, внаслідок якого вивільнився великий викид корональної маси, що попрямував у бік Землі.

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Джерело: ScienceAlert

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