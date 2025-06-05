Сонце стало схожим на рибу-краплю з мема — корональна діра формує «обличчя» та сонячний вітер у бік Землі

Гігантська корональна діра на Сонці, схожа на рот, розміром приблизно як п’ять Юпітерів, викидає гарячі потоки сонячного вітру у бік Землі.

У цій області щільність і температура плазми нижчі, а силові лінії магнітного поля відкриті, що дозволяє потокам сонячного вітру прямувати у космос. Якщо дивитись на Сонце в оптичному діапазоні довжин хвиль, то нічого не побачиш. Однак в ультрафіолетовому світлі корональні діри виглядатимуть, як великі, схожі на порожнечі, чорні плями.

Наразі розміщення корональних дір на Сонці нагадує обличчя з широкою, схожою на рот дірою у південній півкулі і двома схожими на очі плямами у північній. Кожна з цих північних плям розміром приблизно з Юпітер. І всі три регіони викидають у Сонячну систему потоки частинок та плазми. Сонячний вітер, який викидають ці корональні діри, може викликати геомагнітні бурі на Землі. Це відбувається, коли частинки сонячного вітру стикаються з магнітосферою нашої планети.

Однак ці геомагнітні бурі не такі сильні як ті, які виникають через корональні викиди маси на Сонці. На відміну від сонячних спалахів, під час яких магнітна енергія, накопичена в активних областях на Сонці, реалізується переважно як електромагнітне випромінювання, під час корональних викидів маси ця енергія витрачається на прискорення величезних мас речовини.

У кожному корональному викиді маси може міститися до 10 млрд тонн речовини, яка летить у космосі із середньою швидкістю 400 км на секунду, у разі надшвидких викидів — до 2 тис. км/с. Такі викиди можуть викликати полярні сяйва, магнітні бурі, порушення в роботі електрообладнання, погіршення радіозв’язку.

За інформацією метеорологічної служби Великої Британії, наступне, ймовірне, посилення сонячного вітру відбуватиметься у південній півкулі. Однак ймовірність цього низька і у будь-якому разі не матиме значного впливу на Землю.

Потужна геомагітна буря класу G4 вирувала на Землі 1-2 червня після тривалого сонячного спалаху M8.1 з активного регіону 4100, внаслідок якого вивільнився великий викид корональної маси, що попрямував у бік Землі.

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Джерело: ScienceAlert