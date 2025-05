Фантастичне фото NASA PUNCH: Місяць в ореолі затемнення Сонця

Нова місія NASA «Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere» (PUNCH), що включає в себе 4 невеликі космічні апарати на низькій навколоземній орбіті, зробила перші фото Сонця і Місяця.

Метою PUNCH є вивчення сонячного вітру — потоку заряджених сонячних частинок, а також причин космічних погодних явищ. Супутники фотографуватимуть сонячну корону та простір між материнською зіркою і Землею, вимірюючи поляризацію світла, тобто напрям, у якому продовжує рухатись світло після його розсіювання частинками.

У рамках підготовки до наукових місій PUNCH проходить етап тестування та налаштування приладів. За допомогою пристрою NFI яскраве світло Сонця блокується, щоб краще бачити деталі сонячної корони. Прилад NFI відобразив Місяць, який проходить повз Сонце.

Місяць освітлений відбитим від Землі світлом. Зображення, отримані під час наукових операцій місії, будуть піддані додатковій обробці для видалення розсіяного світла та деяких невеликих спотворень.

Фото, отримані від місії PUNCH допоможуть науковцям у вивченні сонячного вітру. Зазначається, що кожної секунди Сонце викидає 272 тис. метричних тонн речовини у космос, яка мчить зі швидкістю 1,6 млн км/год. Сонячний вітер провокує виникнення геомагнітних бурь, які можуть становити небезпеку для роботи супутників, а також наземних електромереж і радіозв’язку. Дослідники планують нанести на карти регіони, пов’язані з найбільш високою активністю Сонця.

У поєднанні з сонячним телескопом Parker Solar Probe, PUNCH має допомогти науковцям значно глибше зрозуміти процеси, що керують потоками сонячного вітру для захисту Землі від геомагнітних бурь.

«PSP переносить методи космічної фізики (відбір проб на місці) всередину, щоб торкнутися сонячної корони та виміряти її. PUNCH розширює методи сонячної фізики (наукова візуалізація) назовні, щоб виміряти, як сонячна корона впливає на нас. Ці дві місії чудово доповнюють одна одну», — зазначив головний дослідник проєкту PUNCH Крейг ДеФорест.

PUNCH має запрацювати 9 червня і почне безперервно збирати нові зображення Сонця та області навколо нього. Апарати місії також надіслали фото розсіяного сонячного світла.

Місія PUNCH також має три ширококутні камери WFI, які призначені для спостереження за дуже тьмяною, зовнішньою частиною корони Сонця. Прибори WFI-1 і WFI-3 також відобразили свічення зодіакального світла, коли було видно зіркові скупчення Гіади та Плеяди, а також галактика Андромеди.

Джерело: LiveScience