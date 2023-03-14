Pioneer створила диски Blu-Ray DM for Archive, які гарантовано прослужать 100 років (звичайні диски BD-R мають ресурс до 20 років)

Окремі індивідууми та людство загалом накопичують великі обсяги даних і хочуть, щоб вони безпечно зберігалися протягом багатьох років. Наприклад, у Японії існує так званий Закон про збереження електронних книг, який наказує зберігати певні типи даних (пов’язаних із податками) в електронному вигляді протягом 100 років. Але нинішні диски Blu-ray (популярний формат для холодного зберігання даних) не розраховані на такий довгий термін служби. У кращому випадку, їхній ресурс зберігання обчислюється десятиліттями – від 5 до 20 років, залежно від матеріалів, що використовуються.

Виправити ситуацію взялася компанія Pioneer і тепер пропонує рішення, яке відповідає вимогам щодо довготривалого зберігання даних. Компанія створила оптичний привід Blu-ray та диски BD-R під маркою DM for Archive, які перші в галузі мають прослужити 100 років.

Щоб гарантувати дотримання агентствами вимог до 100-річного зберігання даних, уряд Японії розробив стандарт якості JIS X6257 для оптичних дисків та методів записування. Японська асоціація управління документами (JIIMA) визначила набір методів сертифікації оптичних носіїв, що відповідають стандарту JIS X6257. Диски, записані за допомогою методу, сумісного зі стандартом X6257, позначаються як DM for Archive.

Blu-ray-рекордер Pioneer BDR-WX01DM – це перший у галузі дисковод для оптичних дисків, який відповідає вимогам JIS X6257 та має маркування DM for Archive. У приводі використовуються високонадійні двигуни, довговічні механічні системи та пилозахисна конструкція. Тому новинка має бути надійнішою, ніж недорогі приводи оптичних дисків для ПК.

Привід підключається до комп’ютера за допомогою USB 3.0 Type-A. Він забезпечує швидкість запису 12x для дисків BD-R, 16x – для DVD-R та 40x – для CD-R. Також Pioneer BDR-WX01DM сумісний із носіями M-Disc, які обіцяють прослужити 1000 років.

За допомогою супутньої програми DM Archiver привід може записувати дані з використанням методу, сумісного з X6257. При цьому пристрій не тільки записує дані за допомогою сертифікованого методу, але також може шифрувати файли та перевіряти якість запису.

Диски BD-R Pioneer IPS-BD11J03P DM for Archive можуть зберігати дані протягом 100 років і більше за умови, що вони були записані за допомогою методу, сумісного з X6257. Ці носії сумісні з усіма пристроями, які можуть читати диски Blu-ray. Для забезпечення довготривалого зберігання даних, диски DM for Archive повинні зберігатися в спеціальних умовах: в сейсмостійких будівлях з протипожежним обладнанням, при температурі від 10°C до 25°C і вологості від 40% до 60%.

Зберігання даних упродовж століття – недешеве задоволення. Оптичний привід Pioneer BDR-WX01DM коштує близько $400 без урахування ПДВ, а набір із трьох 25-гігабайтних дисків BD-R IPS-BD11J03P продається за ціною $15,75 (без податку).

Джерело: tomshardware