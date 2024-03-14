Популярний медіа програвач VLC вийде на Apple Vision Pro. Але не дуже скоро, бо у розробників немає мотивації

Гарнітурі Apple Vision Pro все ще не вистачає багатьох застосунків, звичних для користувачів iOS та macOS. Деякі великі розробники вже заявили, що наразі не зацікавлені у перенесенні своїх програм на Vision Pro. Однак розробники медіа програвача VLC дотримуються іншого погляду.

Президент VideoLAN Жан-Батіст Кемпф в одному з недавніх інтерв’ю підтвердив, що наразі йдуть роботи над версією VLC для Apple Vision Pro.

«У нас уже є версія VLC, яка працює на Vision Pro», — сказав він.

На жаль, може пройти деякий час, перш ніж застосунок стане доступним в App Store. Кемпф визнає, що немає мотивації активно розробляти програму для visionOS через невелику базу користувачів. Річ у тім, що кількість людей, які володіють Vision Pro, справді невелика.

Цікаво, що президент VideoLAN також підтвердив, що він готовий працювати над версією VLC для гарнітур Meta Quest. Однак плани було відкладено, оскільки для платформи вже є «багато хороших гравців».

VLC — це безкоштовний медіа плеєр із відкритим кодом, доступний для багатьох платформ, включаючи iOS, macOS і навіть tvOS. VLC підтримує багато найпопулярніших аудіо- та відеокодеків і зазвичай використовується для відтворення медіафайлів, які не можуть відтворювати такі програвачі, як Apple QuickTime. Зараз VideoLAN працює над VLC 4.0, це буде велике оновленням, яке перепише «все ядро» програми.

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Джерело: 9to5mac

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