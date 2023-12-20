PornHub вивчає, чи є у компанії несплачені податки в Україні

Днями стало відомо, що українська податкова служба оштрафувала сайт для дорослих PornHub через те, що він не сплачує так званий «податок на Google». Канадська компанія Aylo, що оперує сайтом PornHub, начебто ухиляється від реєстрації як платник відповідного податку. Тому їй виписали ППР (податкове повідомлення-рішення) на суму $5543.

Податкова служба України не прокоментувала свої розрахунки. Проте керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко припускає, що суму до сплати порахували від мінімального виторгу 1 млн грн., який є пороговим значенням для сплати «податку на Google». Але точно оцінити доходи компанії від українських користувачів проблематично. Та й взагалі, порно в Україні заборонено. Хоча це не заважає українським можновладцям намагатися оподатковувати таку діяльність.

Хай там що, Aylo займається оцінкою, чи є у будь-яких її компаній податкові зобов’язання в Україні. Представники компанії спілкуються з місцевими українськими консультантами, щоб з’ясувати, чи є у будь-яких її компаній несплачені податки в Україні.

«Aylo дотримуватиметься податкового законодавства України, і якщо компанія має сплатити якісь кошти, вона це зробить», – зазначила пресслужба компанії.

Джерело: forbes