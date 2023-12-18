Українська податкова оштрафувала PornHub на $5,5 тис. – Гетманцев

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що українська податкова служба оштрафувала сайт для дорослих PornHub, який не сплачує так званий «податок на Google».

«На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування», ─ засмучується Данило Гетманцев.

Він нагадав, що відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року $944,1 тис. А от PornHub уникає реєстрації та сплати податків, хоча Україна — 14 за трафіком в цьому сервісі.

Власником сервісу PornHub є компанія Aylo, штаб-квартира якої розташована в Монреалі, Канада. Саме її оштрафували українські податківці, тому що вона ухиляється від відповідної реєстрації та не сплачує «податок на Google». У зв’язку з цим до неї був застосований штраф в розмірі $5543, а відповідне ППР (податкове повідомлення-рішення) спрямоване компанії та до Агентства доходу Канади.