Повідомлення про оновлення сигналів повітряної тривоги у застосунку «Повітряна тривога» — фейк

Днями мережею почало ширитися відео з нібито оновленими оповіщеннями у застосунку «Повітряна тривога». Насправді таких оновлень не було, а саме відео — підробка. Про це повідомили співрозробники застосунку у Twitter.

❗️ Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги у загальних системах сповіщення, яка зараз активно шириться соціальними мережами та новинними ресурсами – це фейк! Застосунок «Повітряна тривога» не має до цього жодного відношення. pic.twitter.com/2Ife24c0i8 — Повітряна тривога (@AjaxAirAlert) August 22, 2022

Напередодні у ДСНС опублікували офіційне роз’яснення щодо інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій:

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