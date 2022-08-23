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Повідомлення про оновлення сигналів повітряної тривоги у застосунку «Повітряна тривога» — фейк

Повідомлення про оновлення сигналів повітряної тривоги у застосунку «Повітряна тривога» — фейк

Днями мережею почало ширитися відео з нібито оновленими оповіщеннями у застосунку «Повітряна тривога». Насправді таких оновлень не було, а саме відео — підробка. Про це повідомили співрозробники застосунку у Twitter.

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Напередодні у ДСНС опублікували офіційне роз’яснення щодо інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій:

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  • Для привернення уваги передається попереджувальний сигнал «Увага всім» уривчастим звучанням електросирен, частими гудками транспорту, зокрема у записі мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої.
  • Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хв.
  • Далі — трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень з супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.

 


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