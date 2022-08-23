Повідомлення про оновлення сигналів повітряної тривоги у застосунку «Повітряна тривога» — фейк

Днями мережею почало ширитися відео з нібито оновленими оповіщеннями у застосунку «Повітряна тривога». Насправді таких оновлень не було, а саме відео — підробка. Про це повідомили співрозробники застосунку у Twitter.
❗️ Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги у загальних системах сповіщення, яка зараз активно шириться соціальними мережами та новинними ресурсами – це фейк! Застосунок «Повітряна тривога» не має до цього жодного відношення. pic.twitter.com/2Ife24c0i8
— Повітряна тривога (@AjaxAirAlert) August 22, 2022
Напередодні у ДСНС опублікували офіційне роз’яснення щодо інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій:
- Для привернення уваги передається попереджувальний сигнал «Увага всім» уривчастим звучанням електросирен, частими гудками транспорту, зокрема у записі мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої.
- Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хв.
- Далі — трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень з супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.