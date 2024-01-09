Представлена фінальна версія стандарту Wi-Fi 7 та специфікація DisplayPort 2.1a

Wi-Fi Alliance представила фінальні характеристики Wi-Fi 7, які отримають сертифіковані пристрої. Також представлений новий логотип сертифікованого Wi-Fi 7. Пристрої з ним гарантовано матимуть наступні функції:

Канали 320 МГц – доступні у країнах, де для Wi-Fi дозволений діапазон 6 ГГц

Multi-Link Operation (MLO) – дозволяє пристроям передавати та отримувати дані одночасно через кілька каналів для збільшення пропускної здатності, зменшення затримки та більшої надійності

Модуляція 4K QAM – забезпечує на 20% вищу швидкість передачі, ніж 1024 QAM

512 Compressed block-ack – покращує ефективність та зменшує витрати

Multi-RU – покращує гнучкість для планування ресурсів діапазону для підвищення ефективності

Triggered Uplink Access – оптимізує доступ до вхідної лінії зв’язку для розміщення чутливих до затримки потоків та покращення QoS

Готовність до надзвичайних ситуацій (EPCS) – безперебійна робота служб безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій (NSEP) за умови пріоритету та якості основних функцій Wi-Fi.

Сертифікат гарантує зворотну сумісність пристроїв і підтримку до 16 антен. Сертифікат вже отримав бездротовий адаптер Intel Wi-Fi 7 BE200, який представлений на тестовому стенді Wi-Fi 7. Представники Intel, Qualcomm, Mediatek та TP-Link висловилися про важливість сертифікації. Попри пізнє представлення сертифікації на ринку вже є кілька сумісних пристроїв, зокрема смартфони OnePlus 12, деякі комп’ютери та майбутні Samsung Galaxy S24, презентація яких очікується 17 січня.

Також у рамках CES 2024 VESA представила специфікацію DisplayPort 2.1a. Кабелі зі специфікацією DP54 UHBR забезпечуватимуть максимальну пропускну здатність 54 Гбіт/с з довжиною до 2 метрів. Стандарт фактично подвоює довжину пасивного кабелю для з’єднань джерела з дисплеєм UHBR13.5, які раніше підтримувалися лише через кабель DP80 UHBR. VESA також опублікувала нову специфікацію протоколу Automotive Extension Services для DisplayPort 2.1a та для останньої версії специфікації Embedded DisplayPort (eDP) VESA 1.5a та вперше встановила специфікацію для дисплеїв транспортних засобів, яка дозволяє досягти стандарту безпеки ISO 26262 ASIL-D.

Джерела: Tom`s Hardware, TechPowerUp

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