Програміст створив блокувальник реклами у реальному світі

Дратують рекламні білборди та банери на будинках? Тепер є блокувальник реклами, який їх приховає. Принаймні, спробує.

Бельгійський програміст Стейн Спанхов створив застосунок для блокування реклами за допомогою окулярів доповненої реальності Snap Spectacles п’ятого покоління. Штучний інтелект Google Gemini розпізнає рекламу та оперативно заміняє їх червоним квадратом з коментарем про різновид реклами та рекламодавця. Відео в X демонструє роботу окулярів з блокувальником. Застосунок коректно ідентифікує та блокує рекламу на білбордах, в газеті та навіть у предметах на столі.

Автор каже, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки, але «цікаво уявити майбутнє, де ви контролюєте фізичний контент, який бачите». Спанхов продовжує обмірковувати майбутні функції у відповідях на запитання.

Блокувальник реклами створений на основі бібліотек та API, якими Snap поділася на Github, що робить його поки що ексклюзивним для Snap Spectacles. Користувачам Apple Vision Pro та Meta Quest доведеться трохи почекати, коли аналогічний досвід з’явився у них.

🚫🕶️ I’ve been building an XR app for a real-world ad blocker using Snap @Spectacles. It uses Gemini to detect and block ads in the environment.

It’s still early and experimental, but it’s exciting to imagine a future where you control the physical content you see. pic.twitter.com/ySkFfF6rxS

— Stijn Spanhove (@stspanho) June 19, 2025