Розробник uBlock Origin Lite видалив блокувальник з магазину Firefox — через «ворожу» перевірку Mozilla

Розширення uBlock Origin Lite, яке дозволяє блокувати небажаний вміст на вебсторінках, більше не доступне в магазині утиліт Firefox.

Розробник uBlock Origin Lite Реймонд Гілл каже, що зміни запроваджені через «безглуздий і ворожий процес перевірки» від команди магазину розширень Mozilla.

Ще у вересні магазин Mozilla позначив усі версії uBlock Origin Lite як такі, що порушують її політику. У відгуках стверджувалось, що розширення збирають дані користувачів і містять «згенерований машиною код». Гілл на той час, здається, розвінчав ці звинувачення, заявивши, що «будь-кому, хто має хоча б базове розуміння JavaScript, потрібно лише кілька секунд, щоб побачити, що вказані порушення не мають сенсу».

Наразі користувачам Firefox, які все ще планують використовувати uBlock Origin Lite у браузері, пропонують завантажити його останню версію з GitHub (вона може автоматично оновлюватися). Цікаво, що після цього Mozilla таки визнала свою помилку та перепросила, але розробник свого рішення не змінив.

Водночас оригінальний uBlock Origin для Firefox все ще доступний. Версія Lite — це розширення на основі Manifest V3, яке пропонує менше навантаження на такі ресурси, як процесор і пам’ять.

Гілл також раніше рекомендував користувачам Chrome перейти на uBlockOrigin Lite, після того, як оригінальну версію там почали позначати, як непідтримувану з переходом на MV3 (однак є способи обійти це обмеження).

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Джерело: Neowin

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