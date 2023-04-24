«ПриватБанк» компенсуватиме половину вартості QR-квитків на громадський транспорт, оплачені через «Приват24»

«ПриватБанк» запровадив нову програму, яка дозволить українцям економити при оплаті проїзду в громадському транспорті. Для цього потрібно сплатити проїзд за допомогою QR-коду та розрахуватися через «Приват24».

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Програма стартує 24 квітня 2023 року і діятиме у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код. Для участі в програмі необхідно зареєструватися на сайті банку до 24 липня 2023 року. Після реєстрації, щоб отримати половину вартості квитка кешбеком, треба оплачувати проїзд через QR-код та «Приват24» з картки «Універсальна» «ПриватБанку». Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.

Щоб оплатити проїзд за допомогою QR-коду, потрібно відкрити застосунок «Приват24», просканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку «Приват24».