«ПТН ПНХ!» – нова марка від «Укрпошти» до річниці повномасштабного російського вторгнення

Днями відбудеться сумна річниця карколомного російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року близько 4 ранку російські окупанти розпочали повномасштабну воєнну агресію, яку вони досі сором’язливо та боягузливо називають «спеціальною воєнною операцією». До річниці цієї дати «Укрпошта» підготувала нову марку, яка символізує відповідь українського народу агресору – «ПТН ПНХ!».

«Це було непросте завдання передати настрій цієї дати. Але, здається, з артом відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, нам це вдалось. І майбутнє – в особі хлопчика, обов’язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Або, як сказав Президент на Мюнхенській конференції минулого тижня — Давид переможе Голіафа», — зазначив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Марку «ПТН ПНХ!» введуть в обіг в річницю початку війни – 24 лютого. Проте вже с 20 лютого можна оформити попереднє замовлення на неї в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення. Вже з 24 лютого можна буде придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях «Укрпошти» та в офіційних магазинах компанії на маркетплейсах.

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів.

«Тираж марки – 250 тисяч листів (у кожному по 6 марок) або, як кажуть деякі розвідники, по 1 листу за кожного знищеного ЗСУ окупанта», — написав Смілянський.

Нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку «ПТН ПНХ!» стає учасником благодійного проєкту. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

Поштовий випуск «ПТН ПНХ!» після оплати гарантовано отримають власники філателістичних абонементів. Лише для них комплект продукції «ПТН ПНХ!» також міститиме конверт з погашенням «Перший день. Київ», який в інший спосіб можна отримати лише персонально відвідавши столицю у день введення поштової марки в обіг.