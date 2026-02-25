Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового

Samsung

У рамках презентації Unpacked 2026 Samsung разом з лінійкою Galaxy S26 представила повноцінну версію One UI 8.5 на базі Android 16.





One UI 8.5 перебувала у бета-версії з початку грудня минулого року. Згодом оновлення до повноцінної версії отримають й смартфони попередніх поколінь, однак терміни поки не називаються. Ймовірно, що серед них першими оновлення отримають пристрої Galaxy S25.

One UI 8.5 передбачає низку змін у смартфонах та планшетах Galaxy. Зокрема, у меню швидких налаштувань доступні розширені функції персоналізації, які дозволяють розділяти та повертати повзунки гучності та яскравості.

Оновлення додає зведення повідомлень у стилі iOS та можливість обмеження або блокування занадто нав’язливих повідомлень. У телефонах Galaxy з однією SIM з’явилась можливість обирати між фізичною SIM та eSIM. Також з’явилась функція редагування фото за допомогою ШІ та текстових підказок, доступна у розділі “Допомога у редагуванні”.





Функція Creative Studio дозволяє зберігати стікери, створені з фото та отримувати доступ до них за допомогою клавіатури. Застосунок “Галерея” тепер автоматично сортує скриншоти по різних папках для спрощення їхнього пошуку. Now Brief відтепер відображатиме попередні події, навіть якщо вони не відмічені у календарі, а функція Now Bar пропонуватиме рекомендації, ближчі до контексту.

Ще однією новою функцією стала Now Nudge, яка пропонуватиме відповіді на запитання на основі інформації з інших застосунків. Окрім голосового ШІ-асистента Bixby також з’явився ШІ Perplexity для складніших завдань, наприклад, вебпошуку або допомоги у роботі з системними застосунками, як от “Нотатки”, “Галерея” або “Нагадування”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Новий ярлик пошукової функції Finder розміщуватиметься над закріпленими застосунками на головному екрані та дозволить виконувати пошук на системному рівні з використанням текстових запитів.

Серед пристроїв, які невдовзі мають оновитись до One UI 8.5:

Galaxy S25, Plus, Edge та Ultra

Galaxy S24, Plus, FE та Ultra

Galaxy S23, Plus, FE та Ultra

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 та Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6 та Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 та Z Flip 5

Galaxy Tab S11 та S11 Ultra

Galaxy Tab S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE та S10 Lite

Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra та S9 FE

Серед пристроїв, для яких оновлення до цієї версії ОС під питанням:

Galaxy S22, Plus та Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4 та Z Flip 4

Galaxy Tab S8, S8 Plus та S8 Ultra

Оновлення також мають отримати пристрої серії Galaxy A, F та M. Однак в Samsung поки не називають термінів.

Ми писали, що Samsung під час презентації Unpacked 2026 представила лінійку смартфонів S26 та S26+, Galaxy S26 Ultra та навушники Buds 4 та Bud 4 Pro.





Джерело: Android Authority