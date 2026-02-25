Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків

Samsung розширює можливості Galaxy AI та додає підтримку Perplexity. Власники нових смартфонів серії Samsung Galaxy S26 зможуть викликати не лише звичних Bixby або Gemini, а й нового асистента голосовою командою “hey, Plex”. Інтеграція Perplexity — частина стратегії компанії зі створення так званої мультиагентної екосистеми ШІ.

Як зазначає Samsung, серія смартфонів Galaxy S26 інтегрує агентів, як-от Gemini та Perplexity. Вони допоможуть вирішити задачі за допомогою натискання кнопки або голосової команди.

Samsung не обмежилася вбудованою версією застосунку для швидких відповідей. Perplexity отримає глибоку інтеграцію в систему. Асистент матиме доступ до Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder і Calendar, а також до окремих сторонніх застосунків.

При цьому смартфон також зможе виконувати багатоетапні завдання у фоновому режимі, оптимізуючи процес. Наприклад, Gemini може замовити таксі, а користувачу достатньо переглянути результати та натиснути “Підтвердити”. Ці агенти підтримують такі завдання, як пошук і виконання складних завдань у різних застосунках за допомогою природної взаємодії.

Таким чином, Perplexity зможе взаємодіяти з нотатками, нагадуваннями, подіями календаря чи зображеннями напряму, а не працювати як ізольований чатбот. Фактично Samsung відкриває ОС для кількох ШІ-агентів одночасно.

У компанії визнають, що користувачі обирають різні ШІ-інструменти для різних завдань — залежно від їхніх сильних сторін. Тому Samsung дає можливість інтегрувати різних агентів у систему, а не прив’язуватися до одного.

