Перша доза безкоштовно: Samsung братиме платню за деякі ШІ-функції Galaxy AI з 2025 року

Нещодавно представлені планшети Samsung Galaxy Tab S10 та смартфони Galaxy S24 FE отримали функції штучного інтелекту Galaxy AI. Ці можливості на базі ШІ були однією з ключових функцій у маркетинговій кампанії. Хоча всі нові функції штучного інтелекту зараз безкоштовні, Samsung натякнула, що це може бути не так довго.

Одна з приміток в офіційному пресрелізі для нової лінійки пристроїв Samsung Galaxy Tab S10 та Galaxy S24 прямо говорить, що «наприкінці 2025 року за деякі функції ШІ може стягуватися плата».

Раніше Samsung говорила, що «функції Galaxy AI будуть надаватися безплатно до кінця 2025 року на підтримуваних пристроях Samsung Galaxy». Отже, можна з упевненістю припустити, що пакет Galaxy AI від Samsung або певні його частини насправді вимагатимуть оплати з наступного року.

Наразі невідомо, які саме функції Galaxy AI компанія Samsung надалі надаватиме не платній основі, а також які ціни корейська компанія встановить на доступ до можливостей ШІ.

Джерело: gsmarena

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