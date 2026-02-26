Samsung готує три нові зарядні пристрої для Galaxy S26: 25 Вт магнітна, 50 Вт і 60 Вт адаптери

Після великої презентації Samsung на Galaxy Unpacked 2026 компанія готує до запуску одразу три нові зарядні пристрої. Йдеться про магнітну бездротову зарядку та два мережеві адаптери підвищеної потужності.

Згідно з інформацією від індійського інсайдера, найближчим часом у лінійці аксесуарів Samsung з’являться:

25W Fast Magnetic Charger (модель EP-P2900B)

50W Travel Adapter Duo with Cable (модель EP-T5020X)

60W Travel Adapter (модель EP-T6010N)

Нагадаємо, новий смартфон Galaxy S26 Ultra став першим в лінійці Samsung, який підтримує швидку зарядку потужністю 60 Вт. Тому цілком логічним було очікувати появи відповідного фірмового зарядного пристрою. При цьому він не входить в комплект постачання.

Водночас версія 50W Travel Adapter Duo with Cable пропонує трохи меншу швидкість заряджання, але натомість має власний кабель, що може бути корисним саме під час подорожі. Такий формат зручний для користувачів, які хочуть отримати готове рішення “з коробки” без додаткових витрат на кабель.

Зарядний пристрій 25W Fast Magnetic Charger забезпечить швидку зарядку флагманських смартфонів Samsung, які підтримують до 25 Вт бездротової зарядки згідно стандарту Qi2. Магнітна фіксація спрощує позиціонування смартфона на зарядній поверхні та забезпечує стабільну передачу енергії.

Згідно з даними інсайдера, рекомендовані ціни виглядають так:

25W Magnetic Wireless Charger — 3 299 рупій (близько $36,3)

50W Travel Adapter Duo with Cable — 4 499 рупій (близько $49,5)

60W Travel Adapter — 3 499 рупій (близько $38,5)

Таким чином, найдорожчим у лінійці стане 50-ватний комплект із кабелем, тоді як 60-ватний адаптер обійдеться дешевше, але без згадки про кабель у комплекті.

Джерело: gizmochina

