Apple додала в iPhone 12 підтримку зарядки Qi2

Apple жодним чином не згадувала про це, але смартфон iPhone 12 отримав підтримку технології бездротової зарядки Qi2, якої раніше не мав. Це сталося завдяки оновленню операційної системи до iOS 17.4, яке вийшло минулого місяця.

Qi2 — це покращена версія стандарту Qi для бездротового заряджання, яка пропонує швидше, більш ефективне та адаптивне бездротове заряджання для різних пристроїв. Вона дозволяє передавати до 15 Вт потужності на сумісні пристрої. Подібно до Apple MagSafe, технологія використовує магнітні кільця як у пристрої, так і в зарядному пристрої, щоб забезпечити належне вирівнювання зарядних котушок.

Отже, тепер власники iPhone 12 зможуть повноцінно використовувати зарядні пристрої, сертифіковані Qi2 та отримувати повну потужність зарядки. Раніше iPhone обмежувався бездротовою зарядкою потужністю 7,5 Вт, якщо не використовувати дорогі сертифіковані зарядні пристрої MagSafe.

Про підтримку Qi2 на iPhone 12 стало відомо ледь не випадково. Macworld опублікував результати власних тестів разом із підтвердженням Belkin, що її зарядні пристрої Qi2 підтримують зарядку потужністю 15 Вт на оновлених пристроях iPhone 12. Відтоді Anker підтвердила подібну сумісність своїх продуктів. Однак Apple не відповіла на запит про коментар.

IPhone 12 став першим смартфоном Apple із технологією MagSafe і підтримує магнітну зарядку MagSafe потужністю 15 Вт з моменту дебюту у 2020 році. IPhone 13 і 14 отримали підтримку Qi2 в рамках оновлення iOS 17.2, а iPhone 15 отримав її з коробки. Отже, тепер всі iPhone MagSafe сертифіковані Qi2.

Джерело: The Verge