СБУ підірвала кримський міст — втретє, під водою

Фото рунувань кримського мосту / СБУ

Протягом дня російські й інші джерела повідомляли, що кримський міст заблокований для руху. Щойно СБУ розкрила причину — це унікальна підводна спецоперація.

За повідомленням Служби Безпеки України, підготовка ураження мосту тривала кілька місяців. Його опори були заміновані, вибухівка чекала свого часу — який настав сьогодні, 3 червня, о 4:44 ранку. У відомстві наголошують, що жодна цивільна людина не постраждала внаслідок вибуху.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь» — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Поверхнева частина мосту може здаватися не надто ушкодженою, але опори мосту сильно пошкоджені на глибині. Тротиловий еквівалент 1100 кг вибухової речовини лишає мало шансів — наразі міст перебуває в аварійному стані. Генерал-лейтенант Малюк особисто контролював проведення операції та координував планування.

Нагадаємо, вперше керченський міст був уражений вибухом у жовтні 2022 року, була суттєво пошкоджена автомобільна проїжджа частина. Друга українська атака моста відбуласяу липні 2023 року за допомогою морських дронів, які зруйнували один проліт та суттєво ушкодили інший. З огляду на нещодавню успішну масову атаку російських стратегічних аеродромів з невідновлюваними літаками, після третього ураження мосту когось в російському фсб чекають важкі часи.