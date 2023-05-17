СБУ викрила шістьох блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час російської ракетної атаки на Київ 16 травня — їм загрожує до 8 років ув’язнення

Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки рф на Київ, яка відбувалась 16 травня.

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В ту ніч вони несанкціоновано знімали фото та відео роботи українських сил ППО, а потім розмістили ці матеріали для широкого загалу в соціальних мережах. В тому числі ці особи зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної системи ППО. За лічені хвилини ці відео «підхопили» численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки, включаючи ресурси, підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, які виклали до соцмереж фото та відео повітряної атаки на Київ і роботи ППО. Співробітники СБУ провели слідчі дії за місцями фактичного проживання фігурантів. При цьому було вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За цими фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі здійснюється досудове розслідування слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

СБУ наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності ВСУ, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких матеріалів в інтернеті розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.