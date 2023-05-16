Нічна атака на Київ — ППО ЗСУ збила усі 18 ракет та 9 БПЛА, включно з 6 аеробалістичними «Кинджалами» та 3 балістичними/зенітними С-400/«Іскандер-М»

Сьогоднішній день міг би стати ще одним днем ​​ППО/ПРО України. У ході нічної російської повітряної атаки, яку називають найскладнішою за останній час, були підбиті усі 18 випущених ракет та 9 БПЛА, включно з 6 «гіперзвуковими» аеробалістичними ракетами «Кинджал», і 3 балістичними/зенітними ракетами наземного базування С-400 та «Іскандер-М». Крім них знищені:

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9 крилатих ракет «Калібр»

6 ударних безпілотників Shahed

3 БПЛА «Орлан» і SuperCum

Ураження кількох «невразливих» «Кінжалів» – видатне досягнення, винятковим результатом є також перший випадок перехоплення зенітних ракет. Ураження 100% повітряних цілей під час комбінованої атаки також відбувається нечасто. Слава та подяка українським воїнам і союзникам, які надали засоби ППО!

На жаль, обстріл не минув без наслідків. КМВА повідомляє про падіння уламків у Дарницькому, Оболонському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах Києва. У Солом’янському районі спалахнула автотехніка та нежитлове приміщення, пожежу вже ліквідовано. В інших районах – незначні пошкодження: уламки впали на автомобілі, біля житлових будинків та у лісопарковій зоні. Інформації щодо постраждалих немає.

Україна продовжує посилювати власну систему протиповітряної та протиракетної оборони. Німеччина передає додаткові системи IRIS-T, Франція та Італія оголосили, що комплекс SAMP/T вже в Україні.

Зростає й здатність завдавати ракетних ударів на далекі відстані: в Україні вже знаходяться британські ракети Storm Shadow з дальністю ураження від 250 км та 450 кг зарядом, Франція також оголосила про передачу далекобійних ракет SCALP-EG (модифікований Storm Shadow з касетним боєприпасом). З нетерпінням чекаємо на ATACMS для установок HIMARS від США.

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Джерела: Повітряні сили, КМВА, ДСНС