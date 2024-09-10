Що вміє кнопка камери Apple iPhone 16 — підтримка жестів та сторонніх програм

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Андрій Русанов

Автор сайту

Пристрої 10.09.2024 о 15:26 comment views icon
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Кнопка керування камерою Apple iPhone 16 отримала сенсор з датчиком сили натискання. Комбінації різних рухів та натискань дозволяють виконувати безліч функцій.

Ось що кнопка може робити:

  • Одне доторкання — відкриє програму «Камера» (або аналог стороннього розробника)
  • Одне доторкання, коли «Камера» відкрита — зробить фото
  • Натискання з утриманням — відкриє «Камера» та почне запис відео
  • Легке натискання — відкриє елементи керування, або заблокує фокус і експозицію
  • Подвійне легке натискання — меню попереднього перегляду камери з елементами керування
  • Провести пальцем — перемикає доступні параметри налаштування, а також значення параметра, коли він вибраний

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Таким чином, кнопку можна використовувати для зміни масштабу, експозиції, глибини різкості, вибору фільтрів тощо. Важливо, що сторонні розробники теж зможуть скористатися функцією Camera Control у своїх програмах. Вона також працюватиме у застосунках соціальних мереж.

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Пізніше цього року кнопка працюватиме з новою функцією штучного інтелекту Visual Intelligence. Користувачі зможуть відкрити «Камеру» і навести її на об’єкт, щоб отримати інформацію про нього за допомогою довгого натискання.

Керування камерою працюватиме як шлюз для інструментів сторонніх розробників. Наприклад, коли користувачі хочуть шукати в Google товар або використовувати ChatGPT для розв’язання проблеми.

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Користувачі зможуть змінювати швидкість подвійного натискання та чутливість кнопки для легкого натискання. Кнопка має сапфірове покриття з гладкою текстурою, оточене окантовкою з нержавіючої сталі. Вона дещо втиснута у рамку ‌iPhone‌ 16, а датчик сили має тактильний зворотний зв’язок, щоб створити відчуття, схоже на затвор камери.

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