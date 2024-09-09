Apple представила нові iPhone 16 та iPhone 16 Plus із потужним процесором A18

Компанія Apple на своєму щорічному осінньому заході It’s Glowtime анонсувала нові моделі смартфонів — iPhone 16 та iPhone 16 Plus. Нові пристрої отримали ряд суттєвих оновлень, зберігаючи водночас впізнаваний дизайн попередників.

Однією з найпомітніших змін у дизайні стало вертикальне розташування камер на задній панелі. Це не лише змінює зовнішній вигляд, але й дає змогу знімати просторові фото для перегляду в 3D на Apple Vision Pro. Apple також розширила колірну палітру, представивши п’ять кольорів: ультрамарин, бірюзовий, рожевий, білий та чорний.

Стандартний iPhone матиме 6,1″ екран, тоді як більший iPhone 16 Plus отримає 6,7″ — ті ж розміри та частота оновлення 60 Гц, що й у поколінні iPhone 15. Але екрани для пари iPhone 16 можуть досягати пікової яскравості 2000 нт і зменшуватися до 1 нт. Проте захисне скло отримало значне покращення: новий керамічний щит тепер на 50% міцніший за попереднє покоління та вдвічі міцніший за скло будь-якого іншого смартфона.

Головним технологічним досягненням нових iPhone став 3-нм процесор A18. За даними Apple, він на 30% швидший за попередню модель і забезпечує вдвічі вищу швидкість для завдань машинного навчання. Крім того, процесор має на 17% більшу пропускну здатність пам’яті, що дозволяє ефективніше підтримувати функції Apple Intelligence.

Система камер зазнала значних оновлень. Тепер вона включає 48-мегапіксельну Fusion камеру з 2x телеоб’єктивом та нову 12-мегапіксельну ультраширококутну камеру. Ультраширококутна камера отримала покращену апертуру f/2.2 для кращих знімань за слабкого освітлення. Apple також представила нове покоління фотографічних стилів, які допоможуть користувачам персоналізувати свої знімки.

iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали дві нові фізичні кнопки. Перша — це кнопка Action, яка раніше була доступна лише в моделях Pro. Друга — кнопка керування камерою, яка дає змогу швидко робити знімки та активувати різні функції камери. Під час легкого натискання вона викликає мінімалістичний інтерфейс камери з можливістю зміни зуму. Apple також повідомляє, що розробники зможуть інтегрувати цю кнопку у свої додатки, наприклад, Snapchat.

Нові моделі також підтримують запис відео з просторовим звуком для відтворення на AirPods, Apple Vision Pro та системах об’ємного звучання. Функція Audio Mix дає змогу користувачам налаштовувати звук після запису, змінюючи просторовий баланс та покращуючи шумозаглушення.

Apple також повідомляє про збільшення місткості батареї та покращення теплорозсіювання завдяки реінжинірингу корпусу, хоча конкретні дані про тривалість роботи батареї не надані.

Ціни на нові моделі починаються від $799 за iPhone 16 та $899 за iPhone 16 Plus. Попереднє замовлення стартує 13 вересня, а офіційні продажі розпочнуться 20 вересня.

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