Apple iOS 18, ШІ Apple Intelligence та оновлення камери — програмні новинки з презентації iPhone 16 та коли їх чекати

Apple запустила реліз-кандидати операційних систем iOS 18 та watchOS 11, про функції яких компанія розповіла на презентації «It’s Glowtime», а також iPadOS 18, macOS 15 та інших програмних продуктів.

Офіційно оголошено, що 16 вересня Apple випустить фінальну версію iOS 18 для всіх сумісних моделей iPhone, починаючи з iPhone XR та новіших, а також watchOS 11, visionOS 2 та macOS Sequoia. Попередню ж версію можна завантажити через застосунок «Налаштування».

В iOS 18 користувач зможе вільно переставляти програми і віджети на головному екрані та змінювати їхній вигляд. Apple також запускає оновлений Центр керування разом із новою програмою для керування паролями та підтримкою супутникового обміну повідомленнями. Також будуть нові ефекти для повідомлень, оновлена програма «Фотографії» та нові способи організації теки «Вхідні» у програмі «Пошта».

Messages отримує RC Services для покращення розмов із користувачами Android, опцію планування надсилання текстових повідомлень пізніше, нові текстові ефекти та повідомлення через супутник, коли немає стільникового зв’язку.

Програма Passwords для входу, ключів доступу, паролів Wi-Fi та кодів підтвердження отримала можливість блокувати та приховувати застосунки: їх неможливо відкрити без повторної автентифікації Face ID або Touch ID.

Apple Intelligence

Виробник iPhone представить нові інтелектуальні функції iOS 18.1 яка буде публічно випущена у жовтні. Можливості Apple Intelligence отримають iPhone 15 Pro та всі чотири нові моделі iPhone 16.

iOS 18.1 вже доступна в бета-версії для розробників і включає такі функції, як коригування тексту, резюмування сповіщень, пропонування відповідей на повідомлення, запис та транскрибування телефонних дзвінків, функцію видалення об’єктів з фотографій, створення зображень за допомогою ШІ тощо.

Siri отримає краще розуміння природної мови та контексту. Персональний помічник буде інтегрований з ChatGPT, щоб відповідати на складніші запити.

Apple Intelligence спочатку буде доступна лише з англійською мовою пристрою та Siri, а функції матимуть позначку «бета» навіть у публічно випущеній iOS 18.1. Apple повідомила, що наступного року буде додано підтримку інших мов, зокрема китайської, французької, японської та іспанської. За неофіційною інформацією, деякі функції Apple Intelligence, як Genmoji та Image Playgrounds, з’явиться лише у грудні.

Камера

Камера iPhone 16 Pro отримала режим ProRes 4K 120 к/с. Така ж частота доступна у Full HD в режимі Slo-mo. Також Apple оновлює до 4K режим QuickTake із 1080p.

Серед нових функцій камери iOS 18 для iPhone 16 — призупинення відео під час запису. Нова кнопка «Пауза» зупиняє запис та відновлює повторним натисканням. Це дозволяє «змонтувати» кілька кліпів в одному відео без необхідності робити кілька різних відео і потім поєднувати їх. Функція призупинення з’явилася у сьогоднішньому реліз-кандидаті. Очікується, що вона буде доступною для всіх чотирьох представлених Apple iPhone 16.

iPhone 16 Pro зможе записувати відео та аудіо для відтворення на гарнітурі віртуальної реальності Apple Vision Pro. Також покращено роботу з фільтрами включно з їхньою кастомізацією. Фільтри можна буде додавати автоматично, також можливим буде перенесення налаштувань одного фото на інші

Функція Visual Intelligence дозволить миттєво ідентифікувати все, що «бачить» камера. режим вмикатиметься новою кнопкою камера. Його дія буда показана на вчорашній презентації

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watchOS 11

З оновленням ОС Apple Watch отримають нові інтерактивні віджети Smart Stack, а також Live Activities з iPhone. Оновлення включає нову програму Vitals, яка дає користувачам кращу інформацію про стан здоров’я на основі даних, зібраних Apple Watch.

У застосунку Fitness буде більше настроюваних режимів активності. Можна буде встановити день відпочинку або різні цілі для певних днів тижня. Apple Fitness+ додає новий простір For You та покращені досягнення. Також з’являться нові циферблати та застосунок Apple Translate для годинників.

Оновлення отримають усі Watch Series починаючи з шостого покоління, усі Watch Ultra та друге покоління Watch SE.

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