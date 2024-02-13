Шоу-бізнес, діловодство та фінанси – найпопулярніші вакансії серед шукачів військового рекрутингу за даними Work.ua

У грудні 2023 року сервіс Work.ua запустив можливість залучення спеціалістів у Сили оборони України. На окремій сторінці було зібрано перелік підрозділів та їхні вакансії. За кілька місяців роботи сервіс підбиває перші підсумки цієї ініціативи.

Перші результати проєкту з рекрутингу фахівців до Сил оборони свідчать, що він є ефективним. У грудні 2023 року, тобто в перший місяць реалізації проєкту, 146 підрозділів розмістили 821 вакансію. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів з пропозиціями роботи сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%). Вакансії Сил оборони становлять трохи менш як 2% від загальної кількості на Work.ua.

Підрозділи, які мали найбільше пропозицій роботи:

Морська піхота ЗСУ (93 вакансії),

Військова частина А4085 (52),

104 ОБр Сил ТрО (45),

Військова частина А4759 (39),

Рекрутинговий центр Сил ТрО ЗСУ (38).

Підрозділи розміщують пропозиції роботи в різних категоріях. Адже війську потрібні різні професії: і бойові, і небойові. У січні 2024 року найбільше вакансій було в таких категоріях (зауважимо, що одна вакансія може розміщуватися одразу в декількох категоріях):

1206 — «Охорона, безпека»; 250 — «Транспорт, автобізнес»; 196 — «Телекомунікації та зв’язок»; 180 — «Медицина, фармацевтика»; 145 — «Робочі спеціальності, виробництво».

На сьогодні пропозиції роботи від Сил оборони України охоплюють практично всі категорії — 23 із 28 можливих. Наприклад, є робота для юристів, маркетологів та навіть режисерів.

Здебільшого на вакансії від Сил оборони можна відгукнутися кандидатам, що не мають досвіду роботи — таких пропозицій 73%. Відповідно, у 27% вакансій від шукачів очікують наявність досвіду. Така ситуація протилежна загальним тенденціям ринку праці, де 35% пропозицій роботи підхожі для новачків, а 65% — людям із досвідом роботи.

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У січні на сайті Work.ua підрозділи Сил оборони отримали 20 519 відгуків від шукачів, що вдвічі більше, ніж у грудні. Отже, українці зацікавлені у вакансіях у війську, адже конкуренція за ці посади не нижча, ніж у середньому на ринку праці.

Проте вона досить нерівномірна. Найчастіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях:

«Культура, музика, шоу-бізнес» (було розміщено лише декілька вакансій, що спричинило найвищу конкуренцію саме за ці посади);

«Секретаріат, діловодство»;

«Фінанси, банк»;

«Управління персоналом, HR»;

«Бухгалтерія, аудит».

А от найнижча конкуренція в категоріях «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика», «Сільське господарство, агробізнес». Загалом робітничі професії та лікарські спеціальності зараз є найбільш дефіцитними на ринку праці.

Гендерний баланс у військовому рекрутингу дещо відрізняється від загальної ситуації на ринку праці, де частка чоловіків і жінок становить 40% і 60% відповідно. А от на вакансії сил оборони частки шукачів, які відгукуються, майже рівні: 51% чоловіків і 49% жінок. Водночас на вакансії медика, фельдшера, бухгалтера, діловода відгукуються переважно жінки. На такі посади як електрик, кінолог, гранатометник, сапер, капелан, командир відділення, інженер з ремонту дронів, водій частіше відгукуються чоловіки. Приблизно однакова кількість шукачів обох статей відгукується на вакансії вебдизайнера, військового кухаря, психолога, заступника начальник штабу.

Серед чоловіків і жінок найчастіше відгукуються люди віком від 35 до 44 років. Але серед чоловіків є тенденція, що вагому частку кандидатів складають люди старше 45, тоді як у жінок бачимо більшу активність від молоді 18-24 років. Цікаво також, що серед активних шукачів було кілька десятків людей молодших 18 років.

Розподіл шукачів, які відгукнулися на військові професії, за регіонами проживання практично не відрізняється від аналогічного розподілу шукачів, які відгукувалися на будь-які вакансії на ринку праці. Ця різниця залишається у межах статистичної похибки — не перевищує 1%. Наприклад, мешканці Харківської області складають 5% від усіх шукачів, які були активними на ринку праці, а в межах військового рекрутингу — 4,5%.