Смілянський визнав кремль територією АТ «Укрпошта» — відділення з індексом 10300 вже з’явилися на картах Google

Глава «Укрпошти» Ігор Смілянський видав Наказ, яким визнає кремль територією компанії – поштовим та психологічним відділенням з індексом 10300 (належить місту Карйаа, Фінляндія). Також Наказ визнає незалежність путіна від здорового глузду. Текст наказу оприлюднений у телеграм-каналі Генерального директора.
«Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав».
Наказ починається словами про «прави та самовизначення до сьогодні невідомого народу кремля», а також враховує «невідповідну якість надання поштових послуг народу росії». Документ керується принципом «хто перший одягнув халат, той і лікар».
Таким чином Смілянський висміяв укази вождя росії про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей. Укази путіна щодо цього мають приблизно таку ж юридичну правомочність, що й опублікований Наказ Голови пошти.
Жарт пролунав на тлі підписаних уночі указів путіна щодо областей України, запланованної протиправної анексії частини їхньої території та очікування результатів сьогоднішнього рішення РНБО України щодо ситуації.