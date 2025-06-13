Сотні тисяч штрафу та тюрма для ТЦК за силову «бусифікацію» — в Раду внесений законопроект

Народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність») разом з колегами підготував законопроєкт №13365 про кримінальну відповідальність для військових ТЦК та СП за насильницьку «бусифікацію». Наразі текст проєкту закону ще відсутній на сайті ВРУ, але нардеп поділився основними його принципами.

Отже, законопроєкт №13365 пропонує карати працівників ТЦК за застосування фізичної сили проти людей під час мобілізаційних заходів. Також документ передбачає покарання за інші жорстокі або безвідповідальні дії з боку військових або посадовців ТЦК. За словами Олексія Гончаренко, документ пропонує наступне.

Не викликали швидку допомогу або викликали із запізненням

Якщо людина перебуває в будівлі чи на території ТЦК, їй стало зле, а відсутність своєчасної медичної допомоги спричинила серйозні проблеми зі здоров’ям або навіть смерть, винні особи матимуть покарання від штрафу до тюремного ув’язнення, залежно від наслідків для постраждалої особи.

Якщо через відсутність своєчасної медичної допомоги виникли негативні наслідки для здоров’я людини чи людина втратила працездатність більше ніж на 25% відсотків, передбачається штраф у розмірі 100 тис. прожиткових мінімумів громадян (прожитковий мінімум у 2025 році становить 3028 грн), або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі від 2 до 4 років. Якщо внаслідок цього людина померла, винні особи отримають позбавлення волі до 3 років.

Били або ламали майно

Якщо військовий чи посадовець ТЦК застосував силу до людини або знищив чи пошкодив чуже майно під час здійснення заходів мобілізації, за це також мають бути наслідки. Можуть оштрафувати (від 100 тис. до 250 тис. прожиткових мінімумів), засудити до виправних робіт або обмежити волю на 2 роки. Також передбачено обов’язкову компенсацію збитків, пониження у званні на 1 ступінь та заборону обіймати певні посади до 3 років.

Погрожували або били

Якщо працівник ТЦК погрожував людині вбивством чи завдавав тілесних ушкоджень під час заходів мобілізації — за це пропонують обмеження волі (від 1 до 3 років) або відправлення в дисциплінарний батальйон. Якщо дії призвели до серйозних наслідків (наприклад, повної втрати працездатності), тоді винні зобов’язуються повністю компенсувати лікування потерпілого або їм «світить» від 3 до 7 років позбавлення волі та пониженням у званні на 1-3 ступені із забороною обіймати певні посади до 3 років, або позбавлення звання та заборона обіймати певні посади від 3 до 5 років.

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Автор законопроєкту каже, що давно виступає за те, щоб система мобілізації була людяною і працювала без принижень, насилля і страху. Хоча це вже не перший законопроєкт, спрямований проти незаконної мобілізації. Нагадаємо, останнім часом в ЗМІ та соцмережах часто поширюють інформацію про зловживання з боку працівників ТЦК. В тому числі виникають непоодинокі випадки незаконної мобілізації чи інших порушень, які потім скасовує суд.