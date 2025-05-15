Без повістки, ВЛК й документів: як ТЦК відправив чоловіка до війська і що вирішив суд

Електронний військово-обліковий документ / Depositphotos

Чоловіка мобілізували до війська без жодного офіційного виклику. Йому не дали ні повістки, ні жодного документа про військовий облік чи призов. ТЦК не оформив жодних паперів, хоча мав це зробити. Просто прийшли й забрали.

Обставини справи

Чоловік подав до суду, бо вважав, що його незаконно мобілізували. Він позивався до ТЦК та військової частини щодо протиправності дій з його призову та зарахування на службу. Спочатку окружний адміністративний суд своїм рішенням відмовив в задоволенні позову. Проте чоловік не здався й звернувся до апеляційного суду. І це вже мало результат.

16 квітня 2025 року по цій справі 560/8465/24 Сьомий апеляційний адмінсуд визнав дії ТЦК незаконними. Суд підтвердив, що мобілізація була зроблена з порушеннями.

Що саме порушив ТЦК

Суд пояснив: мобілізація — це не хаотичні дії державних органів, які здійснюються на їх власний розсуд. Вона має відбуватись за встановленими законодавством правилами, які діють навіть під час війни. ТЦК зобов’язаний дотримуватись закону. Але в цьому випадку вони не оформили жодних необхідних документів й не перевірили, чи взагалі людина придатна до служби. Словом, усе зробили «на коліні».

З матеріалів справи стало відомо, що чоловік 29 квітня 2024 року вже перебував у ТЦК, і саме в цей день видали наказ про його відправлення до військової частини. Але ні окружному, ні апеляційному суду не показали жодного документа, який пояснював би, як він там опинився і на якій підставі його відправили до війська. Це — грубе порушення закону.

Суд з’ясував, що, чоловікові не надсилали жодних повісток. За законом, викликати до ТЦК можна лише офіційно — через повістку або мобілізаційне розпорядження. Якщо людина таких документів не отримувала, то вона не зобов’язана кудись приходити. У цьому випадку чоловіка змусили з’явитися до ТЦК без жодного на те права.

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Отже, не було оформлено жодного мобілізаційного розпорядження щодо нього. На додачу до цього чоловіку не провели повноцінного медогляду, як вимагає закон. Фактично медична довідка від ВЛК датована 30 квітня, а наказ про його відправлення — на день раніше (29 квітня). Тобто спершу його відправили до війська, а вже потім перевірили стан здоров’я. Це повністю суперечить закону. Вже 1 травня позивача направили до військової частини.

Також не було жодних підтверджень, що позивач отримав військовий квиток, як того вимагає законодавство. І ще — ТЦК не мав права самостійно відправляти людину до частини. За процедурою, спочатку має бути збірний пункт обласного ТЦК.

Фактично відповідач надав суду лише 2 документи:

витяг з наказу начальника ТЦК (по стройовій частині) від 01.05.2024;

віддруковану копію облікової картки до військового квитка (військово-облікового документу).

Будь-які інші облікові та/або внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних документи чи документація щодо позивача у матеріалах справи відсутні. При цьому частину документів надали лише апеляційному суду. На момент розгляду справи в суді першої інстанції ці документи були відсутні.

Рішення суду

Отже, Сьомий апеляційний адмінсуд визнав, що дії ТЦК були неправомірними та незаконними, й частково задовольнив позов чоловіка. Проте, навіть після такого рішення, звільнити людину зі служби все одно не можна.

Тому друга частина позову — щодо скасування наказу командира частини й звільнення зі служби — залишилась без задоволення. Суд заявив, що питання мобілізації та перебування на службі — це різні речі. А Верховний Суд раніше чітко заявив: навіть якщо призов був незаконним, це ще не дає права на звільнення автоматично.

Нагадаємо, раніше ТЦК оштрафував чоловіка з відстрочкою, бо пошта не вручила повістку за місцем реєстрації, а в іншому випадку чоловік відмовився від отримання «бойової» повістки та одержав штраф від ТЦК. Суди розглянули ці справи й винесли відповідні рішення. Та невдовзі ми можемо перестати дізнаватись про такі випадки, адже влада хоче зробити непублічними судові рішення про ухилення від мобілізації.

Джерело: Судово-юридична газета