США марнують десятки тон літію у відвалах металургійних шахт, — дослідження

У США працюють десятки шахт з видобутку міді та заліза. Однак незалежно від того, що саме видобувається, самі ці ресурси складають лише незначну частку гірської породи.

Залишок зазвичай просто викидається. Як зазначає професорка гірничої справи у Гірській школі Колорадо Елізабет Холлі, наразі шляхом видобутку отримується лише кілька видів сировини. Однак питання у тому, що ще можуть містити гірські породи.

У новому дослідженні Елізабет Холлі та її колеги намагались оцінити, які ще цінні ресурси містяться у гірських породах, що викидаются після видобутку і вилучення з них необхідної руди. Дослідники встановили, що існує величезний потенціал з вилучення 70 критично важливих елементів з 54 діючих на даний момент шахт.

Наприклад, літію, що міститься у шахтних відвалах, які збираються протягом року, достатньо для живлення 10 млн електромобілів, а марганцю — для 99 млн. Ці цифри не тільки значно перевищують рівень імпорту у США цих елементів, а й також існуючий попит на них.

Критично важливі мінерали необхідні для виробництва літій-іонних батарей, сонячних панелей та інших низьковуглецевих або безвуглецевих технологій, що забезпечують переход на чисту енергетику. Переважна більшість літію надходить з Австралії, Чилі та Китаю, а більшість кобальту видобувається в африканській республіці Конго.

Проведене дослідження демонструє потенціал вилучення критично важливих мінералів на території США. Отримані дані свідчать, що вилучення критичних мінералів навіть на рівні усього 1% суттєво знизить залежність країни від імпорту більшості критично важливих елементів. При цьому вилучення літію з шахтних відвалів на рівні 4% зможе повністю компенсувати наявний імпорт.

“Ми могли б зосередитися на рудниках, які вже є корпоративними, і просто додати додаткові етапи до їх технологічного процесу. Це був би справді швидкий спосіб розпочати видобуток необхідного мінералу”, — пояснює Елізабет Холлі.

Міненерго США нещодавно оголосило про запуск пілотної програми з вилучення побічних продуктів у гірських породах. У той же час Пентагон придбав частку у розмірі $400 млн у компанії, яка експлуатує єдине в країні родовище рідкісноземельних металів.

Холлі сподівається, що наступним кроком стане пошук найбільш економічно вигідного шляху розвитку, який допоможе отримати це дослідження. Потенціал побічних продуктів значно варіюється в залежності від родовища, і аналіз, за ​​її словами, може допомогти визначити потенційні родовища тих чи інших мінералів. Наприклад, рудник Ред-Дог на Алясці, ймовірно, має найбільший у країні потенціал з видобутку германію, а нікель можна знайти на рудниках Стіллуотер і Іст-Боулдер в Монтані.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science

Джерело: Gizmodo