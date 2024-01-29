Пентагон планує використовувати штучний інтелект для оцінки цін на критично важливі мінерали

Міністерство оборони США планує розробити програму для оцінки цін та прогнозування постачання нікелю, кобальту та інших найважливіших корисних копалин. Ця програма є частиною ширших зусиль Вашингтона із запуску в США видобутку критично важливих мінералів, що використовуються у виробництві зброї та енергетичному переході.

Обсяг видобутку в США відстає від лідера ринку Китаю частково тому, що спроби побудувати нові американські копальні можуть перебувати під сильним впливом коливань цін на сировинні товари. Наприклад, компанія Jervois Global планувала запустити новий кобальтовий проєкт в Айдахо, але минулого року оголосила про призупинення будівництва, частково через низькі ринкові ціни.

Щоб менше залежати від коливання цін на мінерали, США вирішили поліпшити систему прогнозування. Агентство DARPA та Геологічна служба США планують найняти одного або кількох приватних підрядників для розробки програми OPEN (Open Price Exploration for National Security), яка покликана підвищити прозорість цін для урядових установ та комерційних організацій.

Програма, заснована на моделі штучного інтелекту, будуватиме «структурну ціну» металу на основі того, де і коли він виробляється, а також витрат на робочу силу, постачання та інших витрат. Програма також прогнозуватиме, як на постачання можуть вплинути несподівані ситуації на ринку, такі як страйки робітників.

Водночас є побоювання, що така програма може викликати плутанину на ринках металів. Існує думка, що зусилля Пентагону можуть створити конкуруючі структури для визначення ціни, оскільки традиційно ціни на метали встановлюються ф’ючерсними ринками та агентствами з ціноутворення. Однак у Пентагоні заявляють, що їхня мета – забезпечити прозорість, а не замінювати існуючі механізми ціноутворення.

Джерело: reuters