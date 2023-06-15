Статеві клітини більше не потрібні? Вчені виростили штучні ембріони зі стовбурових клітин

Експеримент вчених з Кембридзького університету та Каліфорнійського технологічного інституту може допомогти у дослідженні генетичних розладів, однак викликає серйозні етичні та юридичні проблеми.

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Як пише The Guardian, ембріони були вирощені без використання яйцеклітин і сперматозоїдів, не мають серця чи зачатків мозку, але мають клітини, що, як правило, формують плаценту жовтковий мішок і сам ембріон.

«Ми можемо створити людські ембріоноподібні моделі шляхом перепрограмування ембріональних стовбурових клітин», – розказала професорка Магдалена Зерницька-Гетц на щорічній зустрічі Міжнародного товариства дослідження стовбурових клітин у Бостоні.

Однак перспектив клінічного використання у найближчому майбутньому синтетичні ембріони не мають – це, по суті, було б порушенням закону, та й неясно, чи мають структури потенціал до подальшого дозрівання після ранніх стадій розвитку.

Дослідники сподіваються, що ці моделі проллють світло на так звану «чорну скриньку» розвитку людини – період після 14 днів з моменту запліднення, який є узгодженою законодавством межею для культивування та вивчення ембріонів в лабораторії.

«Ідея полягає в тому, що якщо ви справді змоделюєте нормальний ембріональний розвиток людини за допомогою стовбурових клітин, ви зможете отримати дуже багато інформації про те, як ми починаємо розвиток, що може піти не так, не використовуючи ранні ембріони для досліджень», – каже Робін Ловелл-Бедж, керівник відділу біології стовбурових клітин і генетики розвитку Інституту Френсіса Кріка в Лондоні.

Та ж команда науковців раніше продемонструвала, що стовбурові клітини мишей можна заохочувати до «‎самоскладання» в ранні ембріоноподібні структури з кишковим трактом, зачатками мозку та серцем, що б’ється. Відтоді зусилля зосередили на створенні подібних людських моделей.

Магдалена Зерницька-Гетц на конференції описала процес культивування ембріонів, який трохи перевищував стандартні 2 тижні розвитку природного еквівалента. Штучні структури, вирощені зі стовбурових клітин, досягли етапу під назвою «‎гаструляція» – коли формуються чіткі клітинні лінії та основні осі тіла. На цій стадії ембріон ще не має серця, кишківника чи зачатків мозку, але має примордіальні клітини – клітини-попередники яйцеклітини та сперматозоїда.

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Експеримент вкотре показує, наскільки швидко наука і технології випереджають законодавство – тож вчені вже працюють над розробкою добровільних інструкцій для керування роботами із синтетичними ембріонами.

Але питання про те, чи здатні ці структури стати живим істотами – все ще залишається без відповіді. Під час імплантації штучних мишачих ембріонів, які виглядали майже ідентично природнім, в лоно самок мишей – вони на живі організми не перетворилися. У квітні дослідники в Китаї створили синтетичні ембріони з клітин мавп і імплантували їх дорослим мавпам – деякі навіть показали початкові ознаки вагітності, але розвиток тривав всього кілька днів.