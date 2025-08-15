Студенти створили дрон, який плаває під водою та літає

Данські студенти створили дрон, який може літати та пірнати під воду

Четверо студентів-бакалаврів з Університету Алборга у Данії розробили унікальний дрон, здатний миттєво перемикатися з режиму польоту на підводну навігацію і назад. Автори проєкту — Андрій Копачі, Міколай Джвігало, Павел Ковальчик та Кшиштоф Сєроцький — створили його в рамках дипломної роботи.

За два семестри команда повністю спроєктувала, зібрала та протестувала працездатний прототип. Результатом став робот-дрон, що вміє літати, пірнати під воду, рухатися під водою та знову злітати без додаткового обладнання.

Ключовою технічною особливістю стала система гвинтів із регульованим кроком. Це конструкція, де лопаті пропелера можна повертати вздовж своєї осі, змінюючи кут атаки. Для польоту гвинти виставляють на більший крок, що забезпечує підйомну силу, а для підводного руху — на менший, щоб знизити опір води та підвищити ефективність.

У демонстраційному ролику на YouTube дрон стартує з землі, пролітає кілька метрів, занурюється у басейн, пропливає під водою, а потім спокійно виринає та знову переходить у режим польоту. Усе це відбувається плавно, без помітних затримок або втрати керованості.

Конструктивно дрон має компактний і ергономічний круглий корпус, усередині якого розташовано акумулятор і блок керування. По колу симетрично закріплені чотири дволопатеві гвинти на розсувних балках. За формфактором він нагадує модернізовану версію експериментального дрона 2015 року від команди Rutgers University. Але там використовувалася схема з чотирма коаксіальними роторами та дротовим управлінням, що суттєво обмежувало мобільність. Наразі невідомо, чи данські студенти надихалися тим проєктом, чи пішли власним шляхом.

Цей апарат цікаво порівняти з іншим інженерним експериментом, про який стало відомо на початку цього місяця. Тоді ентузіаст-розробник надрукував на 3D-принтері дрон, що міг ходити по суші, літати та плавати по поверхні води. Однак модель студентів з Університету Алборга має важливу перевагу — можливість повноцінного підводного маневрування з подальшим зльотом без зовнішньої допомоги.

Тим часом українські морські дрони літати ще не вміють, але це не заважає їм ефективно нищити російські повітряні цілі.

Джерело: notebookcheck