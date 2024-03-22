Суміш StarCraft та Age of Empires у VR. Українська sci-fi стратегія Expansion VR вийшла у Дочасному доступі Steam

22 березня у дочасному доступі Steam вийшла Expansion VR — науково-фантастична VR-стратегія від розробників з Харкова 💔. До запуску гри у Steam українсько-мальтійська Plazma Studio підготувала новий трейлер геймплею, що демонструє актуальний стан та особливості гри.

До 1 квітня Expansion VR можна придбати у Steam зі знижкою 10% — за 292₴. Це тактичний RTS-автобатлер у VR. Дія гри переносить до всесвіту, що простягається від спустошеної Землі до нових фронтирів людської цивілізації. Гравцям належить взяти на себе роль космічного воєводи — контролювати збір ресурсів, витрачання їх на розбудову високотехнологічної бази та створення армії для знищення противника. Виглядає як суміш StarCraft та Age of Empires, тільки у VR.

Загалом у грі є три фракції, які ведуть відчайдушну боротьбу за демократію за ресурси. Кожна фракція має власний стиль бою: корсари спеціалізуються в сутичках на далеких дистанціях, майнери спираються на власний шахтарський досвід, а козир хрякопсів 🐷 — “м’ясні штурми” (постіронія від розробників?).

“Приміть командування над відважними корсарами, метикуватими майнерами чи лютими хрякопсами, та приведіть їх до перемоги та панування над фронтирами космосу!”

Expansion VR виходить у дочасному доступі Steam із підтримкою режиму PvE для одного гравця та PvP-мультиплеєру, а також із кількома готовими ігровими мапами. У фінальній версії гри розробники обіцяють сюжетну кампанію, окремий режим кооперативної гри, нові мапи, кастомізацію юнітів та щоденні завдання. Повноцінний реліз відбудеться до кінця цього року.

Минулого тижня Expansion VR також вийшла у Meta Store, а невдовзі має з’явитися в PICO Store.

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Геймплей

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Трейлер до запуску в дочасному доступі

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