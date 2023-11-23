Топ-100 фото 2023 року за версією TIME — наслідки російської агресії в України й тероризму ХАМАС, «похорони» прігожіна й панда

Журнал TIME опублікував підбірку зі 100 головних фотографій 2023 року. Мабуть, найголовнішою темою цих світлин є Україна, якщо точніше — наслідки російського вторгнення в нашу країну. Цьому присвячено як мінімум 8% цієї галереї.
Серед інших тем цього року — терористична атака ХАМАС із вбивством мирного населення Ізраїлю та її наслідки. Протести в різних країнах, стихійні лиха в Канаді та на Гавайях, виверження вулкана, мігранти та коронація у Великій Британії, дитинчата панди й багато іншого. Зі всіма фото можете ознайомитися за
посиланням, тут публікуємо власну вибірку.
Українські військові медики надають допомогу пораненому товаришу в польовому госпіталі поблизу Бахмута, Україна, 26 лютого. Євген Малолєтка — AP
Все, що залишилося від російського солдата на дорозі в Донецькій області на півдні України 26 вересня. Тайлер Хікс — The New York Times
Вид на Бахмут, місце найзапекліших боїв з російськими військами в Донецькій області, Україна, 22 червня. Libkos — AP
Маленькі пацієнти дитячої лікарні «Охматдит» з розмальованими обличчями в лікарняному притулку, Київ, Україна, 1 червня «День захисту дітей». Ніколь Тунг — The New York Times/Redux
Поранений український солдат на медичних ношах викурює сигарету перед тим, як його завантажують в мобільний госпітальний автобус медики з « Госпітальєрів», українського добровольчого медичного батальйону, що надає першу медичну допомогу та евакуацію поранених українських солдатів, в Донецькій області України, 12 вересня. Девід Гуттенфельдер — The New York Times/Redux
Сім’я тікає від вибуху після російського ракетного обстрілу житлового кварталу в Первомайському, Харківська область, Україна, 4 липня. Олександр Магула — AP.
Родичі Олексія Завадського, українського військовослужбовця, який загинув у бою 15 січня в Бахмуті, під час похорону в Бучі, Україна, 19 січня.Деніел Коул — AP
Поранений український військовослужбовець лежить у прифронтовому медичному стабілізаційному пункті під час нападу росії на Україну, Донецька область, Україна, 23 квітня. Анна Кудрявцева — Reuters
Співробітники поліції на Порохівському кладовищі, де, за повідомленням пресслужби Євгена Пригожина, він був похований, в Санкт-Петербурзі, росія, 29 серпня. Нанна Хайтманн — The New York Times/Redux
Розруха в кібуці Бееррі після того, як ізраїльська армія відновила контроль, 11 жовтня. Ілля Єфимович — Getty Images
Блискавки на тлі диму після ізраїльського авіаудару по місту Газа 9 жовтня. Mohammed Abed/AFP/Getty Images
Британський принц Вільям, принц Уельський, принцеса Шарлотта, принц Луї і принцеса Кетрін на коронації короля Карла III і королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 6 травня. Yui Mok — WPA Pool/Getty Images
Вулкан Вільярріка, один з найактивніших вулканів Південної Америки, на південь від Сантьяго, Чилі, 27 вересня. Себастьян Ескобар — AFP/Getty Images
Гігантська панда Ай Бао та її новонароджені самки-близнючки, перші в країні, в парку розваг і тварин Еверленд в Йонгіні, Південна Корея, 7 липня. Everland/AFP/Getty Images.