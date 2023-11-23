Топ-100 фото 2023 року за версією TIME — наслідки російської агресії в України й тероризму ХАМАС, «похорони» прігожіна й панда

Журнал TIME опублікував підбірку зі 100 головних фотографій 2023 року. Мабуть, найголовнішою темою цих світлин є Україна, якщо точніше — наслідки російського вторгнення в нашу країну. Цьому присвячено як мінімум 8% цієї галереї.

Серед інших тем цього року — терористична атака ХАМАС із вбивством мирного населення Ізраїлю та її наслідки. Протести в різних країнах, стихійні лиха в Канаді та на Гавайях, виверження вулкана, мігранти та коронація у Великій Британії, дитинчата панди й багато іншого. Зі всіма фото можете ознайомитися за посиланням, тут публікуємо власну вибірку.