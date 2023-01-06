У Philip Morris кажуть, що не отримували від АМКУ жодного повідомлення про відкриття справи через оманливу рекламу IQOS

Philip Morris International виступив з офіційною заявою щодо повідомлення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про відкриття справи проти ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн», яка є офіційним представником відомого виробника систем нагрівання тютюну IQOS в Україні.
Кількома днями раніше антимонопольний комітет повідомив про порушення справи проти Philip Morris через навмисне применшення шкідливості IQOS — в АМКУ вбачають оманливу рекламу у твердженнях Philip Morris про менший ризик для здоров’я від IQOS порівняно зі звичайними тютюновими цигарками.
В Philip Morris International відреагували тільки зараз — виробник IQOS стверджує, що не отримував жодного повідомлення від АМКУ про справу відносно ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн». Водночас у компанії відкидають звинувачення АМКУ та наголошують, що твердження стосовно IQOS «були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково». В Philip Morris International впевнені у своїй правоті та закликають АМКУ уникати поширення передчасних висновків до повного завершення розгляду справи.
Нижче наводимо повний текст офіційної заяви Philip Morris International щодо відкриття АМКУ справи проти компанії.
Ми не отримували жодного повідомлення від Антимонопольного комітету України (АМКУ) про справу відносно ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн». Наші твердження стосовно IQOS були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково.
Ми готові співпрацювати з АМКУ у їхньому розслідуванні, відкриття якого є лише початком процесу встановлення, чи є підозрюване порушення обґрунтованим. Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не є позбавленим усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню курити. Такі докази включають ґрунтовні лабораторні дослідження та 10 клінічних досліджень компанії, а також численні незалежні дослідження, у тому числі державних установ декількох країн ЄС, як-от Німеччини, Бельгії та Нідерландів.
Тисячі курців в Україні перейшли на IQOS та припинили курити. Важливо, щоб споживачі продовжували отримувати достовірну інформацію та не були введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до сигарет – однієї з найбільш шкідливих форм вживання нікотину – які шкодять їхньому здоров’ю та громадському здоров’ю загалом
Слід також зазначити, що достовірність поширеної компанією інформації про IQOS вже була підтверджена раніше під час розгляду АМКУ заяви з подібними звинуваченнями іншого скаржника.
Компанія також закликає АМКУ та пресу уникати висловлення або поширення передчасних висновків до повного завершення збору доказів у справі та дотримуватись належних стандартів і принципів права.
Пресслужба Philip Morris Ukraine