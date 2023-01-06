У Philip Morris кажуть, що не отримували від АМКУ жодного повідомлення про відкриття справи через оманливу рекламу IQOS

Philip Morris International виступив з офіційною заявою щодо повідомлення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про відкриття справи проти ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн», яка є офіційним представником відомого виробника систем нагрівання тютюну IQOS в Україні.

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Кількома днями раніше антимонопольний комітет повідомив про порушення справи проти Philip Morris через навмисне применшення шкідливості IQOS — в АМКУ вбачають оманливу рекламу у твердженнях Philip Morris про менший ризик для здоров’я від IQOS порівняно зі звичайними тютюновими цигарками.

В Philip Morris International відреагували тільки зараз — виробник IQOS стверджує, що не отримував жодного повідомлення від АМКУ про справу відносно ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн». Водночас у компанії відкидають звинувачення АМКУ та наголошують, що твердження стосовно IQOS «були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково». В Philip Morris International впевнені у своїй правоті та закликають АМКУ уникати поширення передчасних висновків до повного завершення розгляду справи.

Нижче наводимо повний текст офіційної заяви Philip Morris International щодо відкриття АМКУ справи проти компанії.

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